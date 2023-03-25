"Живем как бабуины": олигарх Дерипаска объяснил причины бедности России

В РФ, по словам подсанкционного миллиардера Олега Дерипаски, уже давно нет экономического роста и повышения доходов, поэтому страна-агрессор едва "сводит концы с концами".

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Российский олигарх Олег Дерипаска пожаловался на экономический застой в России, который продолжается вот уже 12 лет. Он прокомментировал ситуацию в стране на своем Telegram-канале.

Олег Дерипаска начал с обсуждения "проблемной" ситуации в США, где банки банкротятся из-за повышения ставки Федеральной резервной системы на 5%, а одновременно с этим американский промышленный сектор не может конкурировать с Китаем и Мексикой. По словам миллиардера, все это напоминает проблемы России, где уже 12 лет нет заметного экономического роста и существенного повышения доходов населения.

"Живем за счет ренты с нефти и газа, как бабуины из Восточной Африки, едва-едва сводя концы с концами. Откладывая опять на потом развитие и Сибири, и Дальнего Востока", — возмутился российский бизнесмен.

Олег Дерипаска также указал на низкие доходы от сельского хозяйства в РФ. По его данным, в 2023 году россияне смогут заработать в аграрной сфере едва ли больше 400 млрд рублей в то время, как государственные банки планируют выйти на 3 трлн рублей. Олигарх напомнил, что даже в рекордный 2022 год российские фермеры заработали всего 539,4 млрд руб, и это до вычета налогов.

Кто такой Олег Дерипаска

Олег Дерипаска — это миллиардер, приближенный к президенту России Владимиру Путину. Он контролирует компании "Русал", "Базовый элемент", "Эн+ групп", а также владеет военно-промышленной компанией, управляющей заводами по производству бронетехники. Есть информация, что компания "Русал" поставляет алюминий оборонным предприятиям РФ.

31 января стало известно, что в Украине арестовали имущество Олега Дерипаски на 1 млрд гривен. Санкции по ходатайству Офиса Генерального прокурора коснулся Николаевского глиноземного завода, который изготавливал алюминиевые изделия для "Русала". Под арестом оказались 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, 46 транспортных средств и 240 единиц специальной техники, 32 млн гривен.

В феврале Высший антикоррупционный суд конфисковал активы российского олигарха Олега Дерипаски в Украине, а именно имущество Николаевского глиноземного завода, компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер", "Жежеловский карьер". Суд установил, что миллиардер руководил этими предприятиями через коммерческие структуры, скрывая свою причастность к ним.