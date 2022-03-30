"Російська оборонка постає перед перспективою втратити ВСІ лінійки процесорів, які використовуються у виготовленні сучасної зброї: починаючи від зв'язку для піхоти, закінчуючи системами управління та наведення ракет". Думка.

Російська оборонка (та й не тільки) змушена буде працювати на складських запасах як мінімум до 2023 року. У голосно оголошеній "справі імпортозаміщення" явно щось пішло негаразд. Йдеться про всі основні типи процесорів, що використовуються у ВПК — "Ельбрус", "Байкал", "Комдив" (усіх модифікацій) та номерних виробів НДІСД РАН. А це бортові комп'ютери сучасної бронетехніки, комплекси авіаційної електроніки для російських літаків, системи наведення, захищений зв'язок та частина засобів РЕБ.

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Росія не може сама виробляти такі вироби в потрібній кількості, а китайські партнери не відмовляють у допомозі… але не відразу і лише на своїх умовах. Розберімося глибше.

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Отже, у Росії зберігся науковий потенціал, що дозволяє проєктувати власні процесори. Це особливо важливо для військової техніки, де ключову роль відіграє відмовостійкість і здатність до роботи в екстремальних умовах (перепади температур, високі рівні радіації, перешкоди тощо), а також для засобів спецзв'язку. Є й чинник недовіри до продукції, наприклад, Intel та AMD – на предмет закладених в архітектуру "хробаків".

У результаті такого підходу в РФ за останні 15 років було створено:

сімейство процесорів "Ельбрус" (архітектура VLIW)

RISC процесори "Байкал" (архітектура MIPS) та Байкал-М (архітектура ARM)

сімейства процесорів Комдив-32, Комдив-64, Комдив 128 на архітектурі MIPS

Це ключові сімейства процесорів, які постачалися російським замовникам. З виробництвом було трохи складніше — потужностей, здатних виконати замовлення за термінами та якістю, у РФ не залишилося. Теоретично це можна робити на потужностях КБ "Корунд-М", але в обмеженій кількості. Крім того, з 2019 року ця компанія у стані суперечки між власниками.

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Інші потужності, наприклад, з урахуванням різних інститутів НАН, можуть видавати до 100-150 виробів на місяць (після відбраковування) за потреби лише російського ВПК на модернізацію старої техніки від 1000-1500 процесорів.

Одним словом, потрібно було десь виробляти. Російські розробники знайшли варіант – замовляти за кордоном, а для того, щоб не ділитися технічними подробицями, надавати виробнику не повний технічний опис виробу, а так звані фотошаблони – зображення шарів. Справді, так не розголошується архітектура, повний набір команд (дізнатися можна, але дорого та довго). На таких умовах працювати погодилося кілька підприємств:

тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Вона виробляла всі процесори сімейства "Ельбрус" та всі процесори сімейства "Байкал". А також частину процесорів сімейства "Комдив"

частина процесорів "Комдив" та цифрові "спецвироби" на їхній базі вироблялася тайванською United Microelectronics Corporation, американською GlobalFoundries та німецькою X-FAB Silicon Foundries.

Перераховані лінійки процесорів використовувалися у ВСІХ бортових комплексах оборони в російській авіації, що надійшли на озброєння після 2015 року, у більшості бортових цифрових обчислювальних машин (авіація, ракетобудування), автоматичних систем управління вогнем бронетехніки.

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Процесори Байкал-М є основою захищених апаратів зв'язку, використовуваних російськими силовиками. "Комдив-64" та "Комдив-128" стоять у більшості російських станцій РЕБ та системах управління сучасних комплексів ППО. І, нарешті, комп'ютери та сервери з процесором Ельбрус є ядром мережі МВС РФ, сервери на Ельбрусах стоять у дата-центрах РЗД. Ну, і варто згадати російські "захищені" ноутбуки для комскладу та обчислювальні машини для офіцерів артилерії.

З останнім, щоправда, у росіян було дещо тугувато — у 2021 році було провалено постачання "Ельбрусів", "Байкал-М" та "Комдив-128". Через помилку в надісланих виробникам фотошаблонах щонайменше 14 000 процесорів (половина річного обсягу). Їх, до речі, пізніше продавали як кулончики-прикраси.

Тепер розв'язка

Як згадав вище, всередині РФ не залишилося підприємств, які можуть за конкурентною ціною та з прийнятним відсотком відбраковування виробляти процесори в необхідних кількостях. Допомагали Тайвань, США, Німеччина. Так, у російських Кинджалах та Калібрах стоять зроблені в цих країнах процесори.

І тут РФ нападає на Україну. США запроваджують санкції. Тайванський TSMC згадує напрям, куди послали російський корабель, і трохи ввічливіше, але повторює його російським замовникам. Зовсім. UMC бере паузу щонайменше на рік.

Про німецький X-FAB Silicon Foundries інформації не надходило. Припускаю, що вони продовжують відвантаження, але обсяги розміщених у них замовлень були вкрай малі і ставилися швидше до "спецвиробів", а не серійних процесорів.

Тобто, російська оборонка постає перед перспективою втратити ВСІ лінійки процесорів, які використовуються у виготовленні сучасної зброї: починаючи від зв'язку для піхоти, закінчуючи системами управління та наведення ракет. Поки що це не катастрофа — кожен виробник має складські запаси комплектувальних деталей. Але вони не такі великі, вони не нескінченні.

І, згадуємо фактор війни:

потреба в озброєннях зростає

а також зростає потреба в ремонті пошкодженої техніки та заміні блоків електроніки.

Теоретично Росія може спробувати налагодити випуск на своїй території. Але для цього необхідні обладнання та частина сировини (якого РФ не видобуває сама). Із сировиною вирішуємо за рахунок чорного рику в Африці. А ось обладнання… згадуємо про санкції.

Є ще технологічні лінії на "Інтегралі". Я маю на увазі не залишки цивільного виробництва, а підрозділи, що займаються виробництвом мікросхем класу military. Але виробничі потужності не гумові — Інтеграл не вирішить проблем дефіциту для російського ВПК, а офіційний Мінськ за звичкою (відчувши відсутність конкуренції) загне космічний цінник. До того ж "Інтеграл" працює у тісному зв'язку з китайцями. І тут вирішувати доведеться з двома сторонами.

На цьому наближаємося до головного. Кремль звертається до Китаю. КНР не відмовляє. Але посилаючись на завантаженість, брак сировини та інші фактори гарантує можливість організації виробництва… у другій половині 2023 року. У найкращому разі навесні того ж року.

При цьому, я не відкидаю, що на момент практичного запуску виробництва китайська сторона, посилаючись на специфіку техпроцесу, попросить повну документацію на процесори, а не фотоформи. Формально, справжньо, з гарантіями збереження таємниці. Насправді оцінити, чи можна на базі цих розробок створити щось своє. А також вивчити варіанти перетворення даних процесорів на звичайні камінці в потрібний момент (про всяк випадок — український кейс демонструє, що така обережність не може бути зайвою).

Замість підсумку, чи без зайвих ілюзій

Цей текст у жодному разі не можна сприймати як "перемогу сьогодні".

По-перше, техніки в РФ ще достатньо.

По-друге, є складські запаси.

По-третє, навіть якщо будуть проблеми із захищеним зв'язком, росіяни не стануть миролюбними. Посилатимуть з флешками або документами самогубців-посильних, але не думатимуть про мир. Про мир вони замислюються, лише отримавши в зуби. Зокрема від ЗСУ.

З іншого боку, на тлі того, що сталося, недавня подія — захоплення в російських пунктів управління системою РЕБ Красуха-4 — подвійно болісно для Кремля.

По-перше, за останні 10 років таких систем надійшло до військ лише 18 штук.

По-друге, як зробити нову, коли з елементною базою проблеми. Тому кожна уражена система зв'язку, система РЕБ, кожна знищена РЛС мене особисто дуже радуватиме — заміни в росіян будуть надходити, але з проблемами.

Якось так.

Просто текст, написаний після невеликого шарудіння по джерелах начебто непомітної новини.

Джерело.