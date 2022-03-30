"Российская оборонка оказывается перед перспективой потерять ВСЕ линейки процессоров, которые используются в изготовлении современного оружия: начиная от связи для пехоты, заканчивая системами управления и наведения ракет". Мнение.

Российская оборонка (да и не только) вынуждена будет работать на "складских запасах" как минимум до 2023 года. В громко объявленном "деле импортозамещения" явно что-то пошло не так. Речь идет о всех основных типах процессоров, использующихся в ВПК — "Эльбрус", "Байкал", "Комдив" (всех модификаций) и номерных изделий НИИСИ РАН. А это бортовые компьютеры современной бронетехники, комплексы авиационной электроники для российских самолетов, системы наведения, защищенная связь и часть средств РЭБ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Россия не может сама производить такие изделия в нужном количестве, а китайские партнеры не отказывают в помощи… но не сразу и только на своих условиях. Давайте разбираться глубже.

Затравка, или Реальные достижения российских НИИ

Итак, в Российской Федерации сохранился научный потенциал, позволяющий проектировать собственные процессоры. Это особенно важно для военной техники где ключевую роль играет отказоустойчивость и способность к работе в экстремальных условиях (перепады температур, высокие уровни радиации, помехи и т. д.), а так же для средств спецсвязи. Есть и фактор недоверия к продукции, например, Intel и AMD — на предмет заложенных в архитектуру "червей".

В результате такого подхода в РФ за последние 15 лет были созданы:

семейство процессоров "Эльбрус" (архитектура VLIW)

RISC процессоры "Байкал" (архитектура MIPS) и Байкал-М (архитектура ARM)

семейства процессоров Комдив-32, Комдив-64, Комдив 128 на архитектуре MIPS

Это ключевые семейства процессоров, которые поставлялись российским заказчикам. С производством было несколько сложнее — мощностей, способных выполнить заказы по срокам и качеству, в РФ не осталось. Теоретически это можно делать на мощностях КБ "Корунд-М", но в ограниченном количестве. Кроме того, с 2019 года данная компания находится в состоянии спора между собственниками.

Важно

Риск на ладони: может ли РФ получить данные о ВСУ благодаря китайским смартфонам

Остальные мощности, например, на базе различных институтов НАН, могут выдавать до 100-150 изделий в месяц (после отбраковки) при потребностях только российского ВПК на модернизацию старой техники от 1000-1500 процессоров.

Одним словом, необходимо было где-то производить. Российские разработчики нашли вариант — заказывать за границей, а для того, чтобы не делиться техническими подробностями, предоставлять производителю не полное техническое описание изделия а так называемые фотошаблоны — изображения слоев. Действительно, так не разглашается архитектура, полный набор команд (узнать можно, но дорого и долго). На таких условиях работать согласились несколько предприятий:

тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Она производила все процессоры семейства "Эльбрус" и все процессоры семейства "Байкал". А также часть процессоров семейства "Комдив"

часть процессоров "Комдив" и цифровые "специзделия" на их базе произвоились тайваньской United Microelectronics Corporation, американской GlobalFoundries и немецкой X-FAB Silicon Foundries.

Перечисленные линейки процессоров использовались во ВСЕХ поступивших на вооружение после 2015 года бортовых комплексах обороны в российской авиации, в большинстве бортовых цифровых вычислительных машин (авиация, ракетостроение), автоматических систем управления огнем бронетехники.

Важно

Как вероятная война Китая и Тайваня может лишить мир компьютеров, смартфонов и автомобилей

Процессоры Байкал-М являются основой защищенных аппаратов связи, используемой российскими силовиками. "Комдив-64" и "Комдив-128" стоят в большинстве российских станций РЭБ и системах управления современных комплексов ПВО. И, наконец, компьютеры и серверы с процессором Эльбрус являются ядром сети МВД РФ, серверы на Эльбрусах стоят в дата-центрах РЖД. Ну и стоит вспомнить российские "защищенные" ноутбуки для комсостава и вычислительные машины для офицеров артиллерии.

С последним, правда, у русских было несколько туговато — в 2021 году были провалены поставки "Эльбрусов", "Байкал-М" и "Комдив-128". Из-за ошибки в отосланных производителям фотошаблонах не менее 14 000 процессоров (половина годового объема). Их, кстати, позже продавали как кулончики-украшения.

Теперь развязка

Как упомянул выше, внутри РФ не осталось предприятий, которые могут по конкурентной цене и с приемлемым процентом отбраковки производить процессоры в нужных количествах. Помогал Тайвань, США, Германия. Да, в российских Кинжалах и Калибрах стоят сделанные в этих странах процессоры.

И тут РФ нападает на Украину. США вводят санкции. Тайваньский TSMC вспоминает направление, куда послали российский корабль, и чуть вежливее но повторяет его российским заказчикам. Насовсем. UMC берет паузу как минимум на год.

О немецком X-FAB Silicon Foundries информации не приходило. Допускаю, что они продолжают отгрузки, но объемы размещенных у них заказов были крайне малы и относились скорее к "специзделиям" а не серийным процессорам.

То есть, российская оборонка оказывается перед перспективой потерять ВСЕ линейки процессоров, которые используются в изготовлении современного оружия: начиная от связи для пехоты, заканчивая системами управления и наведения ракет. Пока это не катастрофа — у каждого производителя есть складские запасы комплектующих. Но они не так велики,они не бесконечны.

И, вспоминаем фактор войны:

потребность в вооружениях растет

а также растет потребность в ремонте поврежденной техники и замене блоков электроники.

Теоретически, Россия может попробовать наладить выпуск на своей территории. Но для этого необходимы оборудование и часть сырья (которого РФ не добывает сама). С сырьем решаемо за счет черного рыка в Африке. А вот оборудование… вспоминаем про санкции.

Есть еще технологические линии на минском "Интеграле". Я имею в виду не остатки гражданского производства, а подразделения, занимающиеся производством микросхем класса military. Но производственные мощности не резиновые — Интеграл не решит проблем дефицита для российского ВПК, а официальный Минск по привычке (почувствовав отсутствие конкуренции) загнет космический ценник. К тому же "Интеграл" работает в тесной связке с китайцами. И тут решать придется с двумя сторонами.

На этом подходим к главному. Кремль обращается к Китаю. КНР не отказывает. Но, ссылаясь на загруженность, нехватку сырья и другие факторы гарантирует возможность организации производства… во второй половине 2023 года. В лучшем случае весной того же года.

При этом я не исключаю, что на момент практического запуска производства, китайская сторона, ссылаясь на специфику техпроцесса, попросит полную документацию на процессоры, а не фотоформы. Формально, естественно, с гарантиями сохранения тайны. В реальности — оценить, можно ли на базе этих разработок создать нечто свое. А также изучить варианты превращения данных процессоров в обычные камушки в нужный момент (на всякий случай — украинский кейс демонстрирует, что такая осторожность не может быть лишней).

Вместо вывода или без лишних иллюзий

Данный текст ни в коем случае нельзя воспринимать как "перемогу сьогодні".

Во-первых, техники у РФ еще достаточно.

Во-вторых, есть складские запасы.

В-третьих, даже если будут проблемы с защищенной связью, русские не станут миролюбивыми. Будут посылать с флешками либо документами самоубийц-посыльных, но не думать о мире. О мире они задумываются, только получив в зубы. В том числе от ВСУ.

С другой стороны, на фоне произошедшего, недавнее событие — захват у русских пункта управления системой РЭБ Красуха-4 — вдвойне болезненно для Кремля.

Во-первых, за последние 10 лет таких систем поступило в войска только 18 штук.

Во-вторых — как сделать новую, когда с элементной базой проблемы. Поэтому каждая пораженная система связи, система РЭБ, каждая уничтоженная РЛС будет меня лично очень радовать — замены у русских будут поступать, но с проблемами.

Как-то так.

Просто текст, написанный после небольшого шуршания по источникам после вроде бы незаметной новости.

Источник.