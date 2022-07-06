Плохое качество и заоблачные тарифы: эксперты раскрыли, когда санкции добьют связь в РФ

Запасов оборудования для ремонта сетей россиянам хватит примерно на год, а потом операторов не спасет даже вливание денег из бюджета.

Российское правительство отказалось принимать дополнительные меры для поддержания отечественных операторов связи, которые пострадали из-за санкций. Однако эксперты рассказали сайту "Коммерсант" о проблемах, которые ожидают сферу связи в ближайшем будущем.

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Власти РФ рассмотрели вопрос введения льготной ставки по налогу на прибыль, моратория на отчисления в резерв универсального обслуживания и льготных кредитах на покупку оборудования, но решили не помогать компаниям. Источники в трех крупнейших операторах заявили, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций оценили финансовые показатели за последние месяцы и решили, что они не очень пострадали из-за антироссийских санкций.

Уже действующие меры поддержки остались, например, мораторий на расширение емкости оборудования для хранения данных, приостановка требований по расширению покрытия, совместное использование операторами сетей в регионах, индексация тарифов на уровне инфляции. Кроме того, чиновники предлагают ввести запрет на демонтаж объектов связи по распоряжению государственных органов.

Как рассказал аналитик финансового портала "Финам" Леонид Делицын, после введения российские операторы связи нашли новых поставщиков и закупились оборудованием для ремонта мобильных сетей. Вот только когда запасы закончатся — у россиян начнутся большие проблемы. Основные поставщики, такие как Cisco и Juniper, ушли с российского рынка, поэтому кредитование уже не поможет — даже если компания сможет нелегально купить необходимое оборудование, активировать софт для него невозможно без учасия производителя.

Генеральный директор агентства "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов уверен, что санкции в полной мере отразятся на работе мобильных операторов России примерно через год. По его словам, оборудование для поддержки связи сейчас очень сложно найти, к тому же оно значительно подорожало. Без вмешательства правительства, больших льгот и финансирования из бюджета приведет к ухудшению качества связи и подорожанию мобильных тарифов в РФ.

Ранее мобильные операторы России повысили тарифы почти в два раза. Компания Tele2 призывает абонентов отказаться от безлимитных пакетов услуг, чтобы снизить нагрузку на оборудование.

Писали также, почему жизнь в России не остановится после ухода Cisco и других техно-компаний. Эксперт по телекоммуникациям Роман Химич считает, что продажи оборудования продолжатся нелегально, и россияне смогут пользоваться уже купленной продукцией. Впрочем, отсутствие официальных представительств компаний может сильно подпортить жизнь потребителям.