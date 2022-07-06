Погана якість та захмарні тарифи: експерти розкрили, коли санкції доб'ють зв'язок в РФ

Запасів обладнання для ремонту мереж росіянам вистачить приблизно на рік, а потім операторів не врятує навіть вливання грошей із бюджету.

Російський уряд відмовився вживати додаткових заходів для підтримки вітчизняних операторів зв'язку, які постраждали через санкції. Проте експерти розповіли сайту "Коммерсант" про проблеми, які очікують на сферу зв'язку в найближчому майбутньому.

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Влада РФ розглянула питання запровадження пільгової ставки з податку на прибуток, мораторію на відрахування до резерву універсального обслуговування і пільгових кредитів на купівлю обладнання, але вирішили не допомагати компаніям. Джерела в трьох найбільших операторах заявили, що Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій оцінили фінансові показники за останні місяці та вирішили, що вони не дуже постраждали через антиросійські санкції.

Уже чинні заходи підтримки залишилися, наприклад, мораторій на розширення ємності обладнання для зберігання даних, зупинення вимог щодо розширення покриття, спільне використання операторами мереж у регіонах, індексація тарифів на рівні інфляції. Крім того, чиновники пропонують запровадити заборону на демонтаж об'єктів зв'язку за розпорядженням державних органів.

Як розповів аналітик фінансового порталу "Фінам" Леонід Деліцин, після введення російські оператори зв'язку знайшли нових постачальників і закупилися обладнанням для ремонту мобільних мереж. Ось тільки коли запаси закінчаться, у росіян почнуться великі проблеми. Основні постачальники, такі як Cisco та Juniper, пішли з російського ринку, тому кредитування вже не допоможе — навіть якщо компанія зможе нелегально купити необхідне обладнання, активувати софт для нього неможливо без участі виробника.

Генеральний директор агентства "ТМТ Консалтинг" Костянтин Анкілов упевнений, що санкції повною мірою позначаться на роботі мобільних операторів Росії приблизно за рік. За його словами, обладнання для підтримки зв'язку зараз дуже складно знайти, до того ж воно значно подорожчало. Без втручання уряду, великих пільг і фінансування з бюджету призведе до погіршення якості зв'язку та подорожчання мобільних тарифів в РФ.

Раніше мобільні оператори Росії підвищили тарифи майже вдвічі. Компанія Tele2 закликає абонентів відмовитися від безлімітних пакетів послуг, щоб знизити навантаження на обладнання.

Писали також, чому життя в Росії не зупиниться після відходу Cisco та інших техно-компаній. Експерт із телекомунікацій Роман Хіміч вважає, що продаж обладнання триватиме нелегально, і росіяни зможуть користуватися уже купленою продукцією. Втім, відсутність офіційних представництв компаній може сильно зіпсувати життя споживачам.