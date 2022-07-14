У Росії виникли нові проблеми зі зв'язком: впровадження 5G заморожено

Влада й оператори намагаються врятувати 4G-мережі, адже обладнання, що вийшло з ладу, поки що нічим замінити.

Впровадження мобільних мереж 5G в Росії стало неможливим через міжнародні санкції та дефіцит обладнання. Російські експерти поскаржилися виданню "Діловий Петербург" на критичні проблеми зі зв'язком.

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5G зачекає: потрібно рятувати 4G

Розвиток зв'язку в Росії заморозився через відхід із країни компаній Cisco, Ericsson, Nokia, Huawei, адже вони постачали росіянам обладнання й допомагали операторам тестувати мережі 5G. Державна комісія РФ із радіочастот вимагає використовувати для 5G-мереж тільки обладнання російського виробництва, якого в принципі немає.

Як зазначив аналітик агентства MForum Analytics у сфері телекомунікацій Олексій Бойко, в цьому випадку не врятує навіть паралельний імпорт, хоча теоретично можна запустити мережі на вітчизняній апаратурі, навіть якщо всередині будуть закордонні компоненти. На початку 2021 року держкорпорація "Ростех" заявила про створення першої російської базової станції LTE-Advanced, але фактично росіяни розробили лише окремі елементи — інші закуповувалися за кордоном. Обладнання так і не запустили в серійне виробництво, і невідомо, як воно працюватиме при підключенні великої кількості пристроїв, спочатку його потрібно протестувати в невеликих приватних мережах.

"Вітчизняні рішення навряд чи можуть бути конкурентоспроможними за ціною, оскільки йдеться про малосерійне виробництво. Для виходу на порівняні ціни обладнання треба виробляти сотнями тисяч екземплярів і постачати на експорт", — пояснив експерт.

Директор Товариства захисту інтернету Михайло Климарьов, якого в РФ визнали іноземним агентом, звернув увагу, що росіяни не мають можливості виробляти мікропроцесори, необхідні для роботи 5G. Зокрема для роботи туманних обчислень, завдяки яким планують розгорнути інтернет речей.

Генеральний директор TelecomDaily Денис Кусков додав, що Росія не здатна виготовляти навіть обладнання для мереж 4G, яке незабаром почне ламатися та виходити з ладу. Оскільки закордонні компанії припинили постачання, зламану апаратуру нема чим замінити. За його словами, рішення для 5G-мереж від "Ростеху" не сподобалося оператором, зараз концерн зосередився на обладнанні для 4G, і невідомо, чи захочуть його використовувати.

"Ясно одне: до 2024-2025 років ні в яких снах не можна мріяти, що в нас з'явиться п'яте покоління. Навіть якби видали частоти, то обладнання для нього немає", — наголосив Денис Кусков.

Військові не віддають частоти

Із частотами в Росії окрема історія. Нещодавно комісія РФ із радіочастот вирішила для запуску 5G надати операторам зв'язку діапазон 24,25-27,5 ГГц. Фахівці запевняють, що мережі п'ятого покоління краще розгорнути в так званому "золотому діапазоні" 3,4-3,8 ГГц, який використовується військовими та силовими структурами.

Олексій Бойко запевняє, що виділення частот мало допоможе російським операторам, адже ці діапазони найкраще підходять для створення приватних мереж Р5G. Вони могли б підтримувати спільні мережі в зонах із найбільшим навантаженням, але поки що в Росії немає ні тих, ні інших. У країні діють кілька тестових ділянок, де можна підключитися до 5G, але жоден оператор поки не має ліцензії для комерційного запуску мережі.

Олексій Бойко зазначив, що 2020 року компанії МТС видали першу в Росії ліцензію на міліметровий діапазон 24,25–24,65 ГГц, але він погано підходить для розгортання мережі загального користування. За два роки оператор так і не спробував запустити 5G для своїх абонентів. Імовірно, зв'язки п'ятого покоління в Росії ще довго не буде.

Директор Товариства захисту інтернету Михайло Климарьов, якого в РФ визнали іноземним агентом, стверджує, що військові ревно контролюють "золотий діапазон", хоча він для них абсолютно марний через відсутність потрібних пристроїв. За словами експерта, цивільні мобільні телефони ніяк не можуть перешкодити роботі армійських радарів.

Раніше писали, що через дефіціат обладнання операторам Росії дозволили спільне використання базових станцій мобільного зв'язку. Експерти попередили, що це збільшить вартість обслуговування 4G-мереж.

На тлі проблем мобільні оператори Росії підвищили вартість мобільного зв'язку майже вдвічі. Компанія Tele2 змушує росіян відмовитись від безлімітних тарифів, які створюють велике навантаження на обладнання.

Як розповіли експерти, запасів обладнання для ремонту мереж Росії вистачить приблизно на рік. Незважаючи на це, влада відмовилася вводити додаткові заходи для підтримки мобільних операторів.