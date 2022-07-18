У Путина экономят на технологиях: в РФ перестали закупать серверы для госструктур

Госкомпании покупают в 2 раза меньше вычислительной техники, чем раньше. Некоторые уверяют, что диджитализация — не приоритет.

За апрель-июнь 2022 года российские госкомпании и ведомства купили серверного оборудования и систем хранения данных (СХД) в 2 раза меньше, чем когда-либо ранее. Об этом пишет издание "Коммерсант".

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СМИ подчеркивает, что российский госсектор тратит на ИТ-устройства в 7 раз меньше денег, чем до вторжения войск РФ на территорию Украины.

Согласно данным оператора электронных торгов "Росэлторг", во 2-м квартале госсектор провел только 382 тендера на закупку техники, тогда как в прошлом году в этот же период было проведено 755 тендеров. Если смотреть на ситуацию с финансовой точки зрения, то траты на оборудование сократились в 7 раз — с 28 млрд руб. в во 2-м квартале 2021 года до 3,9 млрд руб. в этот же период 2022 года. В "Росэлторге" подчеркнули, что снижение происходит не только год к году, но и квартал к кварталу, пишет СМИ. Так, в 1-м квартале текущего года серверов и СДХ приобрели на 16,4 млрд руб., а во 2-м на подобного рода оборудование потратили в 4 раза меньше.

Медиа подчеркивает, что сокращение закупок вызвано уходом с российского рынка таких производителей вычислительной техники, как Dell, Huawei и пр., ввиду агрессии России против Украины.

Как пишет "Коммерсант", государственные органы и корпорации должны закупать российскую технику, указанную в реестре Минпромторга РФ, однако на деле они покупали "западную". В материале говорится о том, что госкомпании и госведомства использовали "лазейку" — в технической документации тендерных предложений указывались такие параметры, которым российская техника не соответствовала. Это и служило аргументом для закупки техники иностранного производства.

В комментарии СМИ представитель российской компании "Промобит" указал, что госорганам просто нечего покупать, потому что российская техника либо не удовлетворяет их требованиям, либо производители испытывают дефицит комплектующих, например, процессоров.

Другой источник из госкомпании, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что "диджитализация" не является приоритетом на данный момент, и поэтому с закупками техники можно повременить. Также он заверил, что необходимое оборудование "есть на складах у компаний" и что "поставки комплектующих отладили".

В то же время игроки рынка, работающие на госзаказ, говорят о финансовых трудностях, так как объемы закупок существенно сократились. Ранее благодаря тендерам разработчики и поставщики имели стабильный доход, а теперь они вынуждены брать кредиты, чтобы получить необходимые оборотные средства. Участники рынка сетуют, что вынуждены брать кредиты "под 24% годовых". Другие же надеются, что к 3-4 кварталу ситуация нормализуется.

Напомним, что в ходе очередного заседания президент Путин заявил о том, что "Против России используются не просто ограничения, происходит полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам".

Ранее Фокус писал о том, что в Интернет "утекли" данные о 25 млн россиянах и 30-ти российских компаниях.

Также сообщали о дефиците гаджетов от всемирно известных производителей. Российские ритейлеры говорят, что им никак не удается наладить стабильные каналы поставок контрабанды — так называемого "параллельного" импорта.