Оккупантов в Херсоне ждет "HIMARS-энурез", – Подоляк

Советник главы ОП рекомендовал россиянам покинуть оккупированный областной центр в качестве следующего "жеста доброй воли".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил российским войскам оставить оккупированный Херсон в качестве следующего "жеста доброй воли". Об этом он написал у себя Twitter.

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"Актуальный на сейчас "жест доброй воли" — Антоновский мост. Жест, который говорит: российским войскам самое время добровольно покинуть Херсон", – в частности, сказал политик.

В ином случае он пообещал оккупантам постоянные "хлопки", ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез".

"Круг возможностей становится уже, как и кучность стрельбы украинской артиллерии", – добавил он.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что Путин войдет в историю как бен Ладен. По словам советника главы ОП, РФ убивает детей и шантажирует полмира голодом и холодом. Поэтому попытки проявить гибкость и договориться с Путиным неуместны.

Напомним, в Херсоне был нанесен удар по Антоновскому мосту – одному из ключевых объектов для снабжения российских войск.