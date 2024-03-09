Не хуже профессиональной химии: как очистить ванную от желтизны домашними средствами

Если будете использовать лимонную кислоту, не забудьте защитить кожу рук перчатками. Лимонная кислота – едкое средство, которое может стать причиной серьезного раздражения.

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Ванная комната для многих — место релакса и отдыха, поэтому так приятно, когда все там сверкает чистотой. Да и вообще — гигиена наше все. Однако даже при регулярной уборке в ванной может образовываться желтый налет, что происходит из-за высокого содержания минеральных примесей в воде. И чем она жестче, тем быстрее наша ванна становится неопрятной. Однако специальная бытовая химия подчас и не под рукой, и достаточно дорогая. Поэтому предлагаем вам обратить внимание на подручные средства, использованием которых с нами поделились специалисты клининговой компании comfort.house.

Перекись водорода и пищевая сода

Такой раствор избавляется от желтых пятен ничуть не хуже профессиональной бытовой химии. Действовать следует так:

смешайте порошок соды с перекисью в соотношении 2 к 1;

нанесите получившуюся густую кашицу на загрязнение;

подождите 1 час (оставлять средство на более долгое время нет необходимости, так как соединение начинает действовать сразу);

тщательно потрите все пятна жесткой губкой;

при необходимости повторите процедуру, если налет ржавчины застарелый, а его слой очень толстый.

Фото: pexels

Лимонная кислота

Она активно используется не только в кулинарии, но и для чистки сантехники. С ее помощью можно отмыть даже застарелый известковый налет и пятна от ржавчины. Чтобы очистить ванну от желтизны в домашних условиях лимонной кислотой, следуйте несложной пошаговой инструкции:

растворите в одном стакане воды примерно 25 г средства;

локально нанесите полученный раствор на желтые пятна при помощи губки;

подождите 30 минут;

повторите обработку еще несколько раз, если это необходимо.

Не забудьте защитить кожу рук перчатками. Лимонная кислота – едкое средство, которое может стать причиной серьезного раздражения.

Хозяйственное мыло и сода

Данный метод актуален, когда пятна еще не старые и не имеют насыщенного оттенка:

измельчите при помощи терки хозяйственное мыло и добавьте немного теплой воды;

всыпьте туда пищевую соду;

нанесите получившееся средство губкой на проблемные участки ванны и тщательно потрите;

оставьте раствор на пятнах примерно на 30-60 минут;

еще раз потрите загрязнения губкой и смойте проточной водой.

Чтобы оптимизировать процесс чистки, заранее приготовьте мыльно-содовый раствор в большой емкости. Хранить его следует в плотно закрытой банке.

Нашатырный спирт и перекись водорода

Соединение этих компонентов позволит очистить ванну от старой желтизны:

смешайте вещества (на 1 долю перекиси потребуется 2 части нашатыря);

нанесите полученный раствор на желтые пятна;

оставьте средство на 15-20 минут;

тщательно протрите ванну плотной тканевой салфеткой или жесткой губкой;

при необходимости повторите данную процедуру (если пятна оказались очень старыми и въевшимися).

Уксусная кислота

Вам понадобится 9% раствор. Если желтизна появилась недавно, можно воспользоваться и более слабой концентрацией уксуса. Уборку производят следующим образом:

смочите в уксусе тканевую салфетку, которая по размеру примерно соответствует пятну;

поместите ее на загрязненную область;

подождите 1-2 часа (желтизна за это время должна практически полностью обесцветиться);

не давайте салфетке высохнуть и иногда дополнительно смачивайте ее уксусом.

Если пожелтела вся ванна целиком, налейте в нее теплую воду и добавьте 1–2 литра уксусной кислоты. Подержите раствор 10–12 часов, а затем слейте и тщательно смойте остатки.

Особенности очистки ванных из разных материалов

Тщательность и периодичность чистки ванны во многом зависит от того, из какого материала она изготовлена. Некоторые модели нуждаются в особенно бережном уходе, другие же восстанавливают первоначальный внешний вид исключительно при использовании серьезных абразивов. Чтобы понять, чем очистить желтизну в ванной, советуем предварительно узнать, из чего ее произвели.

Чугун

Ее можно мыть раз в неделю. Используйте специальное гелеобразное чистящее средство или обычное хозяйственное мыло. Допускается применение слабых кислот вроде лимонной или уксусной. А вот от абразивных составов, жестких металлических щеток и губок, хлора и бензина стоит отказаться.

Акрил

Нуждается в уходе примерно раз в 10–14 дней. Проводить генеральную чистку чаще не стоит, так как возникает риск повреждения поверхности. Используйте средства, имеющие текстуру пены или геля. И обязательно убедитесь, что производитель допускает их использование в уходе за сантехникой из акрила.

Сталь

Если вы не знаете, чем очистить ванну от желтизны в домашних условиях, но уверены, что она изготовлена из стали, используйте только инвентарь, имеющий мягкую текстуру, например тканевые салфетки, ветошь и не очень жесткие губки. В качестве моющего средства допускаются:

слабые кислоты,

пищевая сода,

перекись водорода,

нашатырный спирт.

С покрытием из эмали

Оно нуждается в более частом уходе — примерно раз в неделю. Лучше всего воспользоваться мягкими губками и тканевыми салфетками. От чистящих средств, в состав которых входит хлор и сильные кислоты, следует отказаться. Хорошо подойдут мягкие гели, пены и кремообразные продукты. Эмаль также плохо переносит грубые абразивы. Еще разрешено использовать:

пищевую или кальцинированную соду;

перекись водорода;

лимонную, уксусную или щавелевую кислоты.

Маленькие советы

Чтобы ванна как можно дольше сохраняла свою белизну специалисты рекомендуют:

после каждого использования желательно ополаскивать ее теплой водой, а затем насухо протирать тканевой салфеткой или ветошью;

не ставьте на бортики ванны флаконы и банки из металла, так как после них могут остаться желтые и ржавые следы;

поддерживайте смеситель в исправном состоянии, чтобы из-за регулярных капель не образовывались некрасивые пятна-потеки.

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