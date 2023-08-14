"Образило" начальство: кухареві, який пропрацював у кафе 27 років, задонатили $400 тисяч
Чоловік став відомим після того, як компанія нагородила його мішком із дрібничками за те, що він жодного разу не пропустив зміну за 27 років роботи. Люди сприйняли це як "образу" з боку начальства.
У США щедрі незнайомці зібрали 400 тисяч доларів для кухаря Кевіна Форда, який працює в Burger King. Про це пише Daily Star.
Чоловік працює лінійним кухарем і шеф-кухарем у закладі швидкого харчування, розташованому в міжнародному аеропорту МакКаррен у Лас-Вегасі (США), вже 27 років і жодного разу не пропустив жодного робочого дня.
Американець здобув широку популярність після того, як опублікував відеозапис подарунка, який менеджери ресторану піднесли йому з нагоди цієї знаменної події, — пакунок зі "смаколиками", до якого входили квиток у кіно, цукерки, ручки, брелоки, чашка Starbucks та інші предмети.
Однак користувачі соціальних мереж у коментарях назвали таку винагороду "образливою" для його відданої роботи й побажали йому більш грандіозного подарунка.
Дочка Форда почала збір коштів на GoFundMe для свого батька, який стільки років пропрацював у кафе швидкого харчування, щоб забезпечити їй та її братам і сестрам навчання в коледжі. Багато людей жертвували по 27 доларів на честь знаменної дати, повідомляє Mirror.
Форд заявив, що на ці кошти він зможе відвідати всіх своїх онуків і забезпечити життя на старості. Через рік для чоловіка вдалося зібрати 400 000 доларів. Нещодавно американець оголосив, що використає ці гроші для виходу на пенсію.
Чоловікові вдалося відвідати своїх онуків у Техасі. Він сказав, що збір коштів змінив його життя "назавжди".
"Диво щедрості стількох людей по всьому світу дало мені змогу накопичити на пенсію, на майбутнє моїх дітей і онуків і навіть на те, щоб коли-небудь стати власником власного будинку — мрії справді можуть збуватися", — додав він.
Раніше Фокус повідомляв, що чоловік, який втратив 6,5 млн фунтів, відсидів у в'язниці і жив на вулиці. Лі Раян, який зірвав великий джекпот, витратив гроші на величезний особняк, два супербайки Ducati, вертоліт, кілька шикарних автомобілів і літак. До 2010 року чоловік розорився і залишився без даху над головою.
Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.