Сотрудникам предложили накричать на начальство, не боясь увольнения: как это сделать (видео)

Уникальная услуга предназначена для тех подчиненных, которых не устраивают условия работы, но сказать они это боятся из-за возможных последствий. Теперь это может сделать анонимно специальный агент.

Американская компания предложила уникальный сервис, который позволяет сотрудникам ругать свое начальство и тем самым не опасаться ответной реакции с их стороны. Об этом говорится в материале South China Morning Post.

OCDA специализируется на анонимной "ругани" подчиненных в адрес боссов. Эта функция пригодится тем, кто боится высказать свое недовольство из-за возможных последствий. Такая возможность в короткий срок покорила пользователей интернета и больше всего это понравилось гражданам Китая, которые считают услугу обязательной.

Американская фирма была основана лишь в этом году и ее владельцем является стендап-комик и актер Калимар Уайт. В начале ноября пользователь TikTok с ником "The Feedski" снял обзор на функцию "ругани" и ролик набрал практически 10 миллионов просмотров.

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Суть услуги в том, что специальный агент посещает рабочее место сотрудника, подавшего жалобу, и идет разговаривать с начальством, высказывая все описанные недовольства.

"Миссия заключается в том, чтобы обеспечить признание жалоб, одновременно способствуя развитию культуры уважения и отзывчивости на рабочем месте. Независимо от того, насколько напряженной может стать ситуация или насколько расстроен начальник, агент должен строго следовать "сценарию ругани", — говорится в сообщении.

После каждого сеанса компания выкладывает видео с "руганью" на свой официальный аккаунт на YouTube. В одном из них компания направила агента для того, чтобы отругать человека, который назвался "мистером Элджеем", но разговор у них не сильно заладился.

"Я работаю уже более 17 лет, но вы не предоставляете мне оплачиваемый отпуск, а новым сотрудникам платите больше, чем ветеранам. Весь инвентарь неорганизован", — высказал недовольство сотрудника назначенный агент.

Мистер Элджей просил агента немедленно уйти, но тот остался непреклонным и закончил заранее записанный текст, как и планировалось. Американская компания выбирает на эту роль людей через социальные сети и требования к агенту следующие:

привлекательная внешность;

наличие ребенка, на которого родитель часто ругается

наличие iPhone

должен знать, как вести дискуссию;

должен быть из неполной семьи.

Американская компания предлагает сотрудникам наказать свое начальство Фото: Скриншот

В сети пользователи начали писать, что это гениальная идея и парень, создавший такую услугу, очень быстро станет миллионером. Один из китайцев также призвал внедрить такую функцию у них в стране, ведь это то, чего не хватает недовольным сотрудникам.

"Пожалуйста, привезите это в Китай. Мне это срочно нужно!", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 августа сообщалось, что повару, проработавшему в кафе 27 лет, задонатили $400 тысяч. Мужчина стал известным после того, как компания наградила его мешком с безделушками за то, что он ни разу не пропустил смену за 27 лет работы. Люди восприняли это как "оскорбление" со стороны начальства.