Очей не відвести: 8 найкрасивіших порід собак у світі (відео)

Краса — поняття відносне, якщо справа стосується улюбленої тварини. Але навіть серед собак є породи, що відрізняються неймовірною привабливістю.

Вирішивши завести собаку, багато людей довго вивчають породи, їх якості, параметри, характер. Важливу роль відіграє і зовнішність тварини. Якщо одні люблять невеликих собак, то інші віддають перевагу представникам великих порід. Комусь подобаються екзотичні породи на кшталт китайських чубатих чи той-тер'єрів, а хтось божеволіє від акіта-іну чи ротвейлерів. Фокус зібрав вісім найкрасивіших порід собак на думку експертів.

Самоїд

Самоїдська собака — одна з найдавніших порід на межі середніх і великих породних груп. За однією з версій, самоїд походить від ненецької лайки. Наразі існує сім стандартів породи самоїд: англійська, FCI, американська, канадська, австралійська, новозеландська та ПАР. Самоїдський собака відрізняється поступливим характером, рухливістю, сміливістю, доброзичливим ставленням до людей та інших тварин.

За словами кінолога та співзасновника The Dog Tale, Best Life, у самоїдів густа, розкішна шерсть, яка робить їх однією з найкрасивіших порід собак.

"Вони були виведені як їздові собаки в одних із найхолодніших куточків планети, що означає, що вони працьовиті, енергійні та люблять грати у снігу".

Самоїди погано переносять самотність. Ця порода не підходить для використання як дворових або ланцюгових.

Салукі

Деякі види собак протягом тисячоліть вважалися обожнюваними через їхню зовнішність. Однією з таких порід і є салукі, яка стала компаньйоном деяких із найбільш легендарних правителів в історії. Салукі, або перський хорт — високий, елегантний хорт, виведений для беззбройного полювання на дрібну дичину й участі в собачих бігах на великі відстані.

"Краса салукі була предметом подиву протягом тисячоліть. Це член групи гончаків та одна з найстаріших порід собак у світі. Цей хорт був улюбленцем королів, стародавніх фараонів і навіть Александра Македонського", — каже Тревіс Брорсен, експерт із домашніх тварин для Animal Planet, знаменитий дресирувальник собак, ведучий My Big Fat Pet Makeover та суддя серії Discovery Plus The Dog Games.

Крім ефектної зовнішності, ці собаки відрізняються своєю врівноваженістю, лагідністю та відмінно підходять для життя в сім'ї.

Німецька вівчарка

Німецька вівчарка, можливо, одна з найвідоміших порід собак, навряд чи потребує представлення. Його гострі риси і значний зріст зробили "німця" практично синонімом сили та безпеки. І, на думку експертів, виділяється не лише їхній зовнішній вигляд.

"Цей стійкий красень, який прославився у США завдяки голлівудському собаці Рін Тін Тін із фільмів "Поклик Півночі", відомий своїми рятувальними здібностями у процесі пошуку та порятунку, знаходженні бомб і роботі зі службовими собаками. Вірність, відвага та впевненість — це лише деякі з якостей німецької вівчарки. Незважаючи на те, що вони дуже універсальні у своїх здібностях, вони можуть дуже добре захищати своїх близьких”, — наголошує Брорсен.

Пудель

Пудель (Pudel, від puddeln — "плескатися у воді") — порода, яка наразі належить переважно до групи декоративних собак. У Європі пудель відомий з XV-XVI століть, довгий час залишався собакою, який міг належати лише особам королівської крові. За це й одержав свою назву великий (королівський) пудель, а зовсім не за розміри, як вважають деякі.

Порода відрізняється неймовірно красивою шерстю, й існує десятки зачісок для пуделів.

"Хоча це може бути не всім до смаку, стандартний пудель — це квінтесенція модного собаки, і ця порода добре відома своїм красивим і надзвичайно різноманітним стилем догляду. Насправді існують десятки й десятки стилів лише для стандартного пуделя, від класичної стрижки під лева до набагато химернішої стрижки у вигляді кексів і всього, що між ними", — зазначила Джорджіна Філліпс, DVM, ветеринарка-консультантка й авторка NotABully.org.

Ірландський сетер

Ірландський сетер — великий, м'язистий собака, характерною особливістю якого є багата, шовковиста, гладка шерсть із забарвленням від каштанового до кольору червоного дерева. На лапах, вухах і хвості — очеси. Це елегантна порода пропорційної статури з гордовитою ходою та високо піднятою головою, що зробило її постійним фаворитом на виставках собак.

"Ірландського сетера часто називають "буйним рудим". Вони добре ладнають із сім'ями, особливо з маленькими дітьми. Просто пам'ятайте — вони вимагають терпіння під час дресирування і мають м'яку поведінку, тому позитивне підкріплення просто необхідне", — розповідає Тревіс Брорсен.

Ротвейлер

Ротвейлер, незважаючи на те, що входить до переліку найнебезпечніших собак, також зайняв позицію і в рейтингу найкрасивіших порід.

Як і німецька вівчарка, ротвейлери часто спершу розглядаються як символи сили та захисту, особливо коли вони використовуються у цій сфері діяльності. Але експерти кажуть, що через цю грубу силу легко не помітити витончену красу потужних собак.

"У той час як багато інших порід, таких як салукі, відомі своїми довгими лініями й елегантністю, ротвейлер красивий по-іншому, із сильними кінцівками і квадратним, але все ж таки красивим тілом. У них не так багато колірних варіацій, як у деяких інших порід, але їх класичний чорно-коричневий малюнок, як і раніше, прекрасний своєю простотою", — впевнена Джорджіна Філліпс.

Веймаранер

Веймаранер, або веймарська лягава (нім. weimaraner) — мисливський подружній собака. Його предків використовували й у полюванні на велику дичину. Це унікальна порода через їх привабливе, потойбічне природне забарвлення, яке майже робить їх схожими на туман. У поєднанні з фірмовими світлими очима їхній зовнішній вигляд виділяється серед експертів як один із найнезвичайніших.

"Відомий як "сірий привид", веймаранер тримався в секреті німецькою аристократією доти, доки він не прибув до США у 1920-х роках. Президент Ейзенхауер, кінозірка Грейс Келлі та художник Вільям Вегман були власниками цих розумних та енергійних собак", — наголосив Брорсен.

Папійон

Не всі цуценята мають бути великими чи величезними, щоб вважатися царственими та розкішними. Одна кумедна порода славиться своєю зовнішністю і задеркуватим характером.

"Папійон — французькою "метелик" — входить до групи іграшок. Але не дозволяйте довгій шерсті обдурити вас: це щеня вимагає мінімального догляду, це одна з найрозумніших порід та одна з найбільш конкурентоспроможних собак у змаганнях з аджиліті", — пояснив Брорсен.

