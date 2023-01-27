Обережно, злий пес. Топ 5 найнебезпечніших порід

Більшість із цих порід були виведені для захисту й охорони, чим і пояснюється їхня різка реакція на непередбачені подразники.

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Собака, як відомо, друг людини. Однак існують породи, які можуть бути дуже небезпечними, якщо їх вихованню та дресируванню не приділяти достатньо уваги, а також ігнорувати правила поведінки поряд із такими тваринами. Яких саме порід варто побоюватися найбільше, розповів портал Fleming Law, який, серед іншого, спеціалізується на захисті потерпілих від укусів собак.

За інформацією ресурсу, переважна більшість серйозних укусів походить від собак, які історично були виведені через їхню агресивну поведінку. Сотні людей гинуть від укусів собак, до того ж близько половини з них — це діти віком 9 років і молодші. Незмірна кількість випадків укусів собак також призвела до тяжких травм, які назавжди змінили життя людей. Незважаючи на те, що середовище виховання найбільше впливає на поведінку собаки, не буде помилкою вважати певні породи небезпечними за своєю природою. П'ять порід, наведених нижче, спеціально розводили, роблячи ставку на агресію та жорстокість, щоб виконувати певні завдання.

Пітбуль

Пітбуль вважається однією з найнебезпечніших порід собак у світі. Наприклад, у 2016 році вони спричинили колосальні 71% смертельних випадків у США. Ця статистика важлива, особливо з огляду на той факт, що пітбулі становлять лише 6% від загальної популяції собак у Штатах.

Пітбулі історично виводилися, аби вбивати. За даними Американського товариства щодо запобігання жорстокому поводженню з тваринами (ASPCA), перші нащадки пітбулів були виведені, щоб кусати й тримати голову та морду великих тварин, таких як ведмеді та бики. ASPCA також повідомило, що, коли ця практика була оголошена поза законом у 1800-х роках, пітбулів почали використовувати в собачих боях. Ця зміна мети призвела до навмисного розведення з урахуванням ступеня агресивності. Під час створення бійцівської породи використовували бульдогів і тер'єрів. Від перших пітбулі отримали силу та завзятість, від других — швидку реакцію.

[ + – ] Пітбулі — лідери в рейтингу найнебезпечніших собак

Ротвейлер

Незважаючи на те, що ротвейлери не настільки жорстокі, як пітбулі, вони все ж таки посідають друге місце в рейтингу найнебезпечніших собак. Відомі своїм мускулистим тілом, представники цієї породи спочатку були виведені для гону великої рогатої худоби. Сьогодні вони використовуються військовими по всьому світу, а також дуже популярні як сторожові собаки. Їхній активний характер у поєднанні з міцною статурою та захисними інстинктами роблять ротвейлерів схильними до насильства, особливо якщо вони не навчені належним чином.

Тому ротвейлерів не рекомендують заводити в будинку, де є маленькі діти, тому що ризик того, що маленька дитина своєю цікавістю може спровокувати собаку на агресію, дуже високий.

[ + – ] Ротвелєр настільки ж небезпечний, як і гарний Фото: Getty

Американський бульдог

Як і ротвейлери, ця порода була виведена з робочою метою. Їх використовували для стримування диких кабанів і великої рогатої худоби, захисту майна та знищення паразитів. Американські бульдоги мають розвинене м'язове тіло, швидку реакцію та сильні захисні інстинкти. Якщо цих собак не розпочати вчасно дресирувати, вони можуть стати потенційною загрозою людям, які не є близьким колом їхнього спілкування.

[ + – ] Американського бульдога вивели для допомоги пастухам Фото: Getty

Доберман

Ще одна небезпечна порода — доберман-пінчер. Як і більшість перерахованих вище порід, їх вивели як сторожових собак. Доберман-пінчери, які мають гострі вуха та граціозне м'язове тіло, мають захисний характер і схильність охороняти те, що вони вважають своїм. У разі зазіхання на територію чи безпеку господаря такі собаки можуть виявити жорстокі нахили. Щоб цього уникнути, необхідно належно їх тренувати.

[ + – ] Доберман може виявити жорстокість, якщо на його людей чи територію хтось зазіхне Фото: Getty

Вовкособака

Небезпечна порода собак — вовкособака. Хоча вовкособаки не так поширені на півдні Сполучених Штатів, вони відомі своєю нестійкою та небезпечною поведінкою. Ці собаки є гібридом вовка й домашніх собак. Через їхню близьку спорідненість з дикими, неприрученими тваринами вони можуть виявляти агресивну поведінку, подібну до їхніх диких предків.

[ + – ] Вовкособака — помісь собаки та вовка

Щоб уникнути небезпеки, таких собак варто тримати подалі від скупчення людей, а якщо вже й виводити кудись, то тільки в наморднику і за необхідності використовувати обмежувальний нашийник. У разі покупки однієї з перерахованих порід не варто економити на послугах дресирувальника собак, щоб спочатку спрямувати небезпечні риси в правильне русло та в майбутньому уникнути проявів інстинктів або жорстокості до тварин і людей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, яка порода собак найрозумніша.