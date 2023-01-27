Осторожно, злая собака. Топ-5 самых опасных пород

Большинство из этих пород были выведены для защиты и охраны, чем и объясняется их резкая реакция на непредвиденные раздражители.

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Собака, как известно, друг человека. Однако существуют породы, которые могут быть очень опасными, если их воспитанию и дрессировке не уделять достаточно внимания, а также игнорировать правила поведения рядом с такими животными. Каких именно пород стоит опасаться больше всего, рассказал портал Fleming Law, специализирующийся среди прочего на защите пострадавших от укусов собак.

По информации ресурса, подавляющее большинство серьезных укусов происходит от собак, которые исторически были выведены из-за их агрессивного поведения. Сотни людей погибают от укусов собак, причем около половины из них – это дети в возрасте 9 лет и младше. Неизмеримое количество случаев укусов собак также привело к тяжелым травмам, навсегда изменившим жизнь людей. Несмотря на то, что среда воспитания оказывает наибольшее влияние на поведение собаки, не будет ошибкой считать определенные породы опасными по своей природе. Пять пород, перечисленных ниже, специально разводили, делая ставку на агрессию и жестокость, чтобы выполнять определенные задачи.

Питбуль

Питбуль считается одной из самых опасных пород собак в мире. Например, в 2016 году они стали причиной колоссальных 71% смертельных случаев в США. Эта статистика важна, особенно если учесть тот факт, что питбули составляют лишь 6% от общей популяции собак в Штатах.

Питбули исторически выводились, чтобы убивать. По данным Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA), первые потомки питбулей были выведены, чтобы кусать и держать голову и морду крупных животных, таких как медведи и быки. ASPCA также сообщило, что, когда эта практика была объявлена ​​вне закона в 1800-х годах, питбулей начали использовать в собачьих боях. Это изменение цели привело к преднамеренному разведению на основе степени агрессивности. При создании бойцовской породы использовали бульдогов и терьеров. От первых питбули получили силу и упорство, от вторых — быструю реакцию.

[ + – ] Питбули – лидеры в рейтинге самых опасных собак

Ротвейлер

Несмотря на то, что ротвейлеры не настолько жестоки, как питбули, они все же занимают второе место в рейтинге самых опасных собак. Известные своим мускулистым телом, представители этой породы изначально были выведены для гона крупного рогатого скота. Сегодня они используются военными по всему миру, а также очень популярны в качестве сторожевых собак. Их активный характер в сочетании с крепким телосложением и защитными инстинктами делают ротвейлеров предрасположенными к насилию, особенно если они не обучены должным образом.

Поэтому ротвейлеров не рекомендуют заводить в доме, где есть маленькие дети, потому что риск того, что маленький ребенок своим любопытством может спровоцировать собаку на агрессию, очень и очень высок.

[ + – ] Ротвелйер настолько же опасен, как и красив Фото: Getty

Американский бульдог

Как и ротвейлеры, эта порода была выведена в рабочих целях. Их использовали для сдерживания диких кабанов и крупного рогатого скота, защиты имущества и уничтожения паразитов. Американские бульдоги обладают развитым мускулистым телом, быстрой реакцией и сильными защитными инстинктами. Если этих собак не начать вовремя дрессировать, они могут стать потенциальной угрозой людям, которые не являются близким кругом их общения.

[ + – ] Американский бульдог был выведен для помощи пастухам Фото: Getty

Доберман

Еще одна опасная порода – доберман-пинчер. Как и большинство перечисленных выше пород, они были выведены в качестве сторожевых собак. Обладающие острыми ушами и грациозным мускулистым телом, доберман-пинчеры обладают защитным характером и склонностью охранять то, что они считают своим. При посягательстве на территорию или безопасность хозяина такие собаки могут проявить жестокие наклонности. Чтобы этого избежать, необходимо должным образом их тренировать.

[ + – ] Доберман может проявить жестокость, если на его людей или территорию кто-то посягнет Фото: Getty

Влчак

Опасная порода собак — Влчак. Хотя влчаки не так распространены на юге Соединенных Штатов, они известны своим неустойчивым и опасным поведением. Эти собаки являются гибридом волка и домашних собак. Из-за их близкого родства с дикими, неприрученными животными они могут проявлять агрессивное поведение, подобное их диким предкам.

[ + – ] Влчак – помесь собаки и волка

Чтобы избежать опасности, таких собак стоит держать подальше от скопления людей, а если уже и выводить куда, то только в наморднике и, при необходимости, использовать ограничивающий ошейник. При покупке одной из перечисленных пород не стоит экономить на услугах дрессировщика собак, чтобы изначально направить опасные черты в правильное русло и в будущем избежать проявлений инстинктов или жестокости по отношению к животным и людям.

Напомним, ранее Фокус писал, какая порода собак самая умная.