В Индии собака спасла маленьких детей, бросившись на королевскую кобру (фото)

Смертоносная змея длиной 1,5 метра проникла в сад семьи, где всего в нескольких метрах от нее играли два маленьких мальчика. Услышав крики детей, питбуль по кличке Дженни сорвалась с поводка и поспешила на помощь.

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В Индии собака по кличке Дженни напала на королевскую кобру, которая пробралась в дом семьи. Об этом пишет Daily Star.

Домашнее животное схватило рептилию зубами и терзало ее до тех пор, пока та не стала безжизненной. Смертоносная змея длиной 5 футов (1,5 метра) проникла в сад семьи, где в нескольких метрах от нее играли два маленьких мальчиков восьми и десяти лет. Дети закричали, увидев змею. Услышав их крики, Дженни сорвалась с поводка и бросилась на королевскую кобру, удерживая ее в челюстях в течение пяти минут, пока та не умерла.

Владелец Дженни, Пенджаб Сингх, рассказал, что собака уже успела избавиться от около 8-10 змей, которые часто появляются в сезон муссонов.

"Если бы кобра проникла в дом, могло бы случиться все, что угодно. Меня не было дома, но дома были мой сын и дети. Дженни спасла им жизнь. Люди часто говорят негативные вещи о питбулях, но моя собака никогда никому не причиняла вреда. Если бы Дженни не убила змею, могла бы произойти трагедия. Она спасла жизнь и заслужила нашу благодарность", — сказал он.

Владелец Дженни рассказал, что собака уже успела избавиться от около 8-10 змей Фото: Jam Press

Издание отмечает, что королевские кобры ядовиты и в основном охотятся на других змей. Однако эти существа могут нападать на людей, когда чувствуют себя загнанными в угол, в целях самообороны или для защиты своих яиц.

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