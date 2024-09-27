В Індії собака врятував маленьких дітей, кинувшись на королівську кобру (фото)

Смертоносна змія завдовжки 1,5 метра проникла в сад сім'ї, де всього за кілька метрів від неї гралися два маленьких хлопчики. Почувши крики дітей, пітбуль на прізвисько Дженні зірвалася з повідця і поспішила на допомогу.

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В Індії собака на прізвисько Дженні напав на королівську кобру, яка пробралася до будинку сім'ї. Про це пише Daily Star.

Домашня тварина схопила рептилію зубами і роздирала її доти, доки та не стала млявою. Смертоносна змія завдовжки 5 футів (1,5 метра) проникла в сад сім'ї, де за кілька метрів від неї гралися двоє маленьких хлопчиків восьми і десяти років. Діти закричали, побачивши змію. Почувши їхні крики, Дженні зірвалася з повідця і кинулася на королівську кобру, утримуючи її в щелепах протягом п'яти хвилин, поки та не померла.

Власник Дженні, Пенджаб Сінгх, розповів, що собака вже встиг позбутися близько 8-10 змій, які часто з'являються в сезон мусонів.

"Якби кобра проникла в будинок, могло б статися все, що завгодно. Мене не було вдома, але вдома були мій син і діти. Дженні врятувала їм життя. Люди часто говорять негативні речі про пітбулів, але мій собака ніколи нікому не завдавав шкоди. Якби Дженні не вбила змію, могла б статися трагедія. Вона врятувала життя і заслужила нашу вдячність", — сказав він.

Власник Дженні розповів, що собака вже встиг позбутися близько 8-10 змій Фото: Jam Press

Видання зазначає, що королівські кобри отруйні і в основному полюють на інших змій. Однак ці істоти можуть нападати на людей, коли відчувають себе загнаними в кут, з метою самооборони або для захисту своїх яєць.

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