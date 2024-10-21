Проигравшие с рождения. Мухи с короткими "усиками" более агрессивны: самки не выбирают их

Исследователи обнаружили, что размер глазных стебельков играет важную роль в жизни мухи — от выбора партнера до проявления агрессии.

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В мире стебельчатоглазых мух самцы с более короткими глазными стебельками, похоже, проиграли поединок самцам с более широкими глазными стебельками еще на стадии развития. Ученые обнаружили, что у самцов с более длинными глазными стебельками есть целый ряд преимуществ, пишет Popular Science.

Результаты нового исследования, проведенного биологами из Университета штата Нью-Йорк-Генезео показало, что дело не только в самках, которые отдают предпочтение самцам с более длинными "усиками", но также и в том, что другие самцы с меньшей вероятностью будут входить в конфронтации с лучше оснащенными мухами.

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Ученые обнаружили, что некоторые самцы обладают короткими глазными стебельками из-за копии Х-хромосомы, которая делает их "усики" меньше. В своей новой работе ученые также стремились понять, почему эта генетическая мутация не исчезла с течением времени, несмотря на поколения полового отбора.

По словам соавтора исследования и биолога Жозефины Рейнхардт, они с коллегами обнаружили, что мухи с короткими стебельками, похоже, компенсируют свой изъян с помощью агрессии. Она также утверждает, что эти движущие X-хромосомы довольно интересны, потому что они являются примером того, как части нашего генетического кода не обязательно работают вместе, но имеют свои собственные эгоистичные интересы.

Отметим, что стебельчатоглазые мухи — собирательный термин, относящийся к насекомым из семейства мух Diopsidae и отряда Diptera. Как правило, они встречаются среди низкорослой растительности во влажных районах — вблизи рек и ручьев. Эти мухи достигают всего около сантиметра в длину и питаются разлагающимися животными и растениями.

Известно, что у представителей этого семейства присутствуют два типа Х-хромонов. Тот, что несет в себе мутацию коротких глазных стебельков, является движущей Х-хромосомой. Простыми словами, несет в себе аллели, чрезмерно представленные в сперме самца — это означает, что с большей вероятностью он будет передан следующему поколению.

По словам Рейнхардт, они с коллегами также обнаружили, что самцы мух с короткими усиками компенсируют свою мутацию с помощью поведения: используют устрашающие физические демонстрации и драки. Они также будут проявлять больше агрессии по отношению к другим мухам с глазными стебельками схожего размера

В ходе исследования ученые также проверили, делает ли мутация самцов более агрессивными. Самцы чаще вступали в противостояние, когда размеры из усиков были соизмеримы. Более частые всплески агрессии также наблюдались у самцов мух с движущей Х-хромосомой. Любопытно, что самцы, использующие больше боевых поведений на самом деле с большей вероятностью побеждали в них.

По мнению команды, это агрессивное поведение может объяснить, почему мухи с короткими глазными стебельками смогли спариваться. Поскольку более длинные глазные стебельки сигнализируют о большем размере тела и потенциально более опасном враге, мухи с более короткими глазными стебельками, как правило, отступают от состязаний с этими более крупными мухами.

В то же время чрезмерная агрессия может заставить самцов недооценить партнера с большим телом, результате чего они все равно вступают в драку, даже с противником значительно крупнее них самих.

Ранее Фокус писал о том, что Землю от закипания спасут генномодифицированные мухи.