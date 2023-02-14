Справжні велетні. П'ять найбільших порід собак

Незважаючи на величезні розміри, більшість представників цих порід добродушні та лагідні.

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Великі собаки привертають увагу будь-кого, хто їх бачать. Одних вони лякають своїми розмірами, в інших викликають підвищений інтерес, а в третіх — бажання завести такого ж велетня. Як правило, утримання великих собак вимагає набагато більших витрат, проте правильно соціалізований і вихований пес може стати повноправним членом сім'ї та надійним компаньйоном. Фокус зібрав п'ять порід найбільших собак, яких часто можна зустріти як домашніх вихованців, і пропонує читачам дізнатися про них більше.

Англійський мастиф

Англійський мастиф — старовинна англійська порода догоподібних собак, найбільший дог Європи та найбільший із мастифів. Його вага коливається від 54 до 100 кг, а ріст — від 71 до 90 см.

Протягом століть мастиф використовувався як бойовий і потужний сторожовий собака, а також для полювання на вовків, цькування ведмедів і биків та собачих боїв. Коли вони були заборонені в 1835 році, майбутнє породи виглядало невизначеним, і до кінця Другої світової війни у Великій Британії залишилося всього 14 собак. На щастя, ентузіасти відновили породу, але вони — все ще рідкість.

Незважаючи на своє жахливе минуле, мастиф — спокійний, ніжний і шляхетний собака, відданий і любить свою сім'ю. Однак ці собаки вкрай підозрілі до незнайомців — людей чи собак.

Ірландський вовкодав

При середньому рості 83 см ірландський вовкодав безпомилково є гігантом. Він одночасно високий і широкий. Хоча історія породи тягнеться з 1 століття нашої ери, коріння сучасних ірландських вовкодавів сягає зовсім нещодавніх часів — XIX століття, коли капітан Грем відродив породу, використовуючи шотландських дірхаундів, хортів, німецьких догів і піренейських зенненхундів.

Досягши зрілого віку, ця масивна і волохата порода зазвичай стає по-справжньому ніжним гігантом, проте в цуценячому та підлітковому віці вони галасливі, незграбні й, відверто кажучи, величезні.

Сенбернар

Мало хто не знає про сенбернара, який по праву вважається однією з найбільших порід. При середньому рості 80 см та вазі від 70 до 90 кг вони справді є собаками-бегемотами. Частиною імені "Святий" вони завдячують походженню у швейцарському монастирі на перевалі Грейт-Сен-Бернар, високо в горах. Монастир був хоспісом і притулком для мандрівників, і хоча спочатку сенбернари використовувалися як сторожові собаки, вони стали корисними як компаньйони і рятувальники.

Сучасний сенбернар, як і раніше, має здатність відганяти незнайомців зі злим наміром, проте в сім'ї вони привітні та поступливі.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленди або "ньюфі" — ще одна з найбільш відомих гігантських порід, яка особливо прославилася своєю любов'ю до води. Ця пристрасть зазвичай уперше спостерігається у цуценят, які намагаються залізти в миску з водою або постійно перевертають її, щоб повалятися в калюжі. Середня вага ньюфаундленда становить 71 кг, а його зріст у плечах — 78 см, що робить його воістину масивним собакою.

Їх любов до води не повинна викликати подиву — ньюфаундленди походять з острова Ньюфаундленд у Канаді, де вони використовувалися як їздові й упряжні собаки, котрі тягали важкі вантажі, а також як собаки, які дістають з води важкі сіті з рибою і людей, які впали за борт.

Їх важка, масляниста і захищена від негоди шерсть означала, що вони могли пережити екстремально низькі температури та холодний вітер, навіть мокрими, а їхні величезні перетинчасті лапи робили їх ефективними плавцями з відмінним зчепленням на мокрій, крижаній, слизькій землі.

Сьогодні вони, як і раніше, використовуються для водних видів спорту, картингу і, звичайно ж, як вірні, чарівні та величезні компаньйони.

Бордоський дог

Бордоський дог або "дог" також відомий як французький мастиф. Це дуже великий собака з червонувато-палевим забарвленням та усміхненим, сильно зморшкуватим обличчям. Історія цієї породи є досить неоднозначною. У різний час її використовували для роботи на фермі, як бойову, мисливську і сторожову тварину, для цькування биків. Зараз найчастіше вона представлена як виставковий собака.

Бордоський дог має середній ріст породи 63 см і середню вагу 48 кг, що робить їх разюче великими собаками, але їх трохи легше утримувати, ніж багатьох інших. Будучи меншими за розміром, вони дозрівають приблизно два роки, стають більш рухливими і швидкими, і їм потрібно більше вправ і фізичної активності. Порода просто ідеально підходить для власників, які хочуть великого, але все ж таки активного собаку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які породи собак найласкавіші, а які — найкрасивіші.