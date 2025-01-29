В Киеве произошел пожар в элитном фитнес-центре Tsarsky: что известно (видео)

По данным ГСЧС, огонь охватил 10 квадратных метров. Корреспондент передал, что пожар начался с бани и быстро распространился.

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В центре Киева произошел пожар в элитном спорткомплексе Tsarsky City Resort. Об этом 29 января сообщил корреспондент RegioNews.

Отмечается, что пожар начался с мужской бани, где возник примерно в 9:00. Огонь быстро распространился по помещению.

Очевидцы рассказали, что пожарная сигнализация в спорткомплексе не сработала. Однако персонал и посетителей эвакуировали.

В 10:12 в ТСН со ссылкой на ГСЧС проинформировали, что пожар локализовали.

В комментарии "РБК-Украина" представитель ГСЧС Киева Павел Петров рассказал, что площадь пожара достигает 10 квадратных метров. На месте работают спасатели.

"Предварительно, пострадавших нет. Но эта информация будет уточняться", — добавил Петров.

В главном управлении ГСЧС Киева заявили, что получили сообщение о пожаре в 09:25. Уже в 10:25 его ликвидировали. Спасатели вывели на свежий воздух одного человека с третьего этажа. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

В издании "Телеграф" объяснили, что Tsarsky City Resort — это фитнес-зал премиум-класса, расположенный в Печерском районе столицы. Его знают как один из самых престижных спорткомплексов Киева.

Напомним, 28 января стало известно о стрельбе в столичном кафе. В ходе конфликта неизвестный несколько раз выстрелил в сторону 68-летнего мужчины. Совершив преступление, стрелок скрылся, а пострадавшего госпитализировали.

Ночью на 29 января БПЛА атаковали нефтебазу на территории России, очевидцы сообщили о пожаре. Местный губернатор заявил лишь о падении обломков.