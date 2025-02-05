"Все сгорело": в доме известного украинского актера произошел пожар (фото)

Иван Городецкий вместе с женой Екатериной записали видео с места происшествия. Что стало причиной чрезвычайной ситуации — супруги не рассказали.

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Известный украинский ведущий Иван Городецкий сообщил о пожаре в своем доме. Об этом актер рассказал в соцсетях.

Иван вместе с женой Екатериной записали видео с места происшествия. Что стало причиной чрезвычайной ситуации — супруги не рассказали.

Большая половина дома актера сгорела. Сам Городецкий и его семья не пострадали. Ведущий старается не опускать руки, а говорит, что жизнь начинается с чистого листа.

"Сегодня случилась беда в нашей семье, большая половина нашего дома сгорела. С нами все хорошо, слава Богу. Что-то когда-то начинается и что-то когда-то заканчивается. Какая-то часть нашей жизни тоже закончилась. С чистого листа все начинаем. Все, что осталось — вы видите на видео. Все сгорело. Немножко неудобно, но будем благодарны любой поддержке", — сказали Иван и Екатерина.

В частности, супруги поблагодарили поклонников за поддержку.

Кто такой Иван Городецкий

Актер играл в Харьковском театре юного зрителя, Харьковском государственном академическом украинском драматическом театре им. Т. Г. Шевченко и Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу. Шоумен известен по сериалам "Филин", "Сестры по крови". Кроме этого, Иван был ведущим первого сезона шоу "Холостяк" и проводит частные события.

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