"Все згоріло": у будинку відомого українського актора сталася пожежа (фото)

Іван Городецький разом з дружиною Катериною записали відео з місця події. Що стало причиною надзвичайної ситуації — подружжя не розповіло.

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Відомий український ведучий Іван Городецький повідомив про пожежу у своєму будинку. Про це актор розповів у соцмережах.

Іван разом з дружиною Катериною записали відео з місця події. Що стало причиною надзвичайної ситуації — подружжя не розповіло.

Більша половина будинку актора згоріла. Сам Городецький та його сім'я не постраждали. Ведучий намагається не опускати руки, а говорить, що життя починається з чистого аркуша.

"Сьогодні трапилась біда в нашій родині, більша половина нашого будинку згоріла. З нами все добре, слава Богу. Щось колись починається і щось колись закінчується. Якась частина нашого життя теж закінчилася. З чистого аркуша все починаємо. Все, що залишилося — ви бачите на відео. Все згоріло. Трошки незручно, але будемо вдячні будь-якій підтримці", — сказали Іван та Катерина.

Зокрема, подружжя подякувало прихильникам за підтримку.

Хто такий Іван Городецький

Актор грав у Харківському театрі юного глядача, Харківському державному академічному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка та Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі. Шоумен відомий за серіалами "Філін", "Сестри по крові". Окрім цього, Іван був ведучим першого сезону шоу "Холостяк" та проводить приватні події.

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