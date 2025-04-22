Впервые в истории: Япония будет предоставлять украинской разведке данные с орбиты, что это даст для ВСУ

Японский институт iQPS, который владеет пятью спутниками на орбите, будет предоставлять украинской военной разведке спутниковые геопространственные данные, среди которых — радарные снимки, выполненные с помощью спутников SAR (синтетической апертурной радарной системы). Это предусматривает подписанное накануне с ГУР соглашение о сотрудничестве.

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О новых возможностях для украинской разведки рассказали аналитики проекта DeepState в своем Telegram-канале вечером 21 апреля.

В новости отмечается, что Япония согласилась предоставлять Украине важные разведывательные данные, полученные с орбиты.

"Это первый в истории шаг такого уровня сотрудничества со стороны Японии", — утверждают в DeepState.

Соглашение предусматривает интеграцию систем, которыми владеет японский институт iQPS, в платформы, которые применяет украинское Главное управление разведки. Также в тексте договоренностей есть пункт, который определяет поставки ГУР со стороны Японии SAR-данных.

Что сотрудничество с японским институтом даст для украинской военной разведки

Аналитики обращают внимание именно на поставки SAR-данных со стороны Японии, которые формируются с помощью синтетической апертурной радарной технологии. В компании EOS Data Analytics рассказывают, что оперативные данные SAR нужны Украине для того, чтобы:

обеспечить ситуационную осведомленность;

предоставлять актуальные данные о действиях военных и технику противника в ночное время и независимо от облачности, что невозможно с оптическими данными.

Кроме того, предоставление SAR-данных с орбиты со стороны Японии открывает для Украины новый уровень доступа к высокотехнологичной спутниковой разведке, а также укрепляет международное сотрудничество в оборонной отрасли.

Аналитики DeepState отмечают, что Украина уже получила доступ к SAR-данным от нескольких стран: Финляндии, Германии и Италии. Япония стала четвертым государством в перечне тех, кто предоставляет ГУР возможности получения важных военных данных.

Также сообщается, что японский iQPS, кроме пяти спутников, которые уже имеет на орбите, планирует запустить также другие. Это должно произойти до конца 2026 года, как отметили в DeepState.

Напомним, 11 апреля в Army Recognition сообщили, что США работают над космическим "авианосцем" на фоне орбитальных угроз со стороны России и Китая.

Также 6 марта во Франции выразили готовность передавать свои разведывательные данные Украине.