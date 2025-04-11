Ответ на орбитальные угрозы РФ и Китая: в США работают над космическим "авианосцем"

Американская компания Gravitics приступила к реализации амбициозного проекта по созданию так называемого орбитального авианосца — модуля, способного размещать и запускать спутники непосредственно с орбиты.

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Работы ведутся в рамках контракта STRATFI стоимостью до 60 миллионов долларов, выделенного Космическими силами США через инновационное подразделение SpaceWERX, сообщает Army Recognition.

Первая демонстрационная версия устройства ожидается к 2026 году. Речь идет о принципиально новой модели ведения операций в космосе. В отличие от традиционного подхода, предполагающего экстренные запуски спутников с Земли, орбитальный авианосец уже находится на орбите и обеспечивает мгновенное развертывание полезной нагрузки вблизи потенциальных зон конфликта.

Как отметил глава Gravitics Колин Дофан, система повторяет военно-морскую логику авианосцев.

"Авианосцы позволяют военным иметь средства в готовности вблизи зон интереса. Наши орбитальные носители делают то же самое, но в космосе", — пояснил он.

Конструкция и возможности

Разрабатываемая платформа представляет собой цилиндрический модуль с солнечными панелями и отсеком объемом до 60 кубических метров и стартовой массой от 5 до 10 тонн. Он будет способен транспортировать и выпускать несколько маневренных спутников по мере необходимости, в том числе в ответ на:

радиоэлектронную атаку;

лазерное ослепление;

глушение навигационных или разведывательных спутников.

Модули Gravitics должны обеспечить логистическую автономность и повысить устойчивость группировок в условиях потенциального конфликта. Первый уменьшенный демонстратор системы планируется запустить уже в 2025 году.

Отмечается, что программа реализуется на фоне усиливающейся конкуренции в космосе. Генерал Ченс Зальцман, глава Космических сил США, ранее заявлял о критическом дефиците орбитальных средств быстрого реагирования. Поэтому создание орбитального авианосца рассматривается как важный шаг к устранению этого пробела.

Одновременно на орбите растет активность вероятных противников. США обвиняют Китай в развертывании "сетки подавления" (kill mesh) — системы противоспутникового оружия. Таким образом, орбитальный авианосец — это не просто технологическое новшество, а важный стратегический элемент новой эпохи космической конкуренции, где время реагирования, автономность и оперативная гибкость становятся определяющими факторами.

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