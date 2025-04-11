Відповідь на орбітальні загрози РФ і Китаю: у США працюють над космічним "авіаносцем"

Американська компанія Gravitics розпочала реалізацію амбітного проєкту зі створення так званого орбітального авіаносця — модуля, здатного розміщувати і запускати супутники безпосередньо з орбіти.

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Роботи ведуться в рамках контракту STRATFI вартістю до 60 мільйонів доларів, виділеного Космічними силами США через інноваційний підрозділ SpaceWERX, повідомляє Army Recognition.

Перша демонстраційна версія пристрою очікується до 2026 року. Йдеться про принципово нову модель ведення операцій у космосі. На відміну від традиційного підходу, що передбачає екстрені запуски супутників із Землі, орбітальний авіаносець уже перебуває на орбіті та забезпечує миттєве розгортання корисного навантаження поблизу потенційних зон конфлікту.

Як зазначив глава Gravitics Колін Дофан, система повторює військово-морську логіку авіаносців.

"Авіаносці дають змогу військовим мати засоби в готовності поблизу зон інтересу. Наші орбітальні носії роблять те саме, але в космосі", — пояснив він.

Конструкція та можливості

Розроблювана платформа являє собою циліндричний модуль із сонячними панелями та відсіком об'ємом до 60 кубічних метрів і стартовою масою від 5 до 10 тонн. Він буде здатний транспортувати і випускати кілька маневрених супутників за потреби, зокрема у відповідь на:

радіоелектронну атаку;

лазерне засліплення;

глушіння навігаційних або розвідувальних супутників.

Модулі Gravitics мають забезпечити логістичну автономність і підвищити стійкість угруповань в умовах потенційного конфлікту. Перший зменшений демонстратор системи планується запустити вже 2025 року.

Зазначається, що програма реалізується на тлі посилення конкуренції в космосі. Генерал Ченс Зальцман, голова Космічних сил США, раніше заявляв про критичний дефіцит орбітальних засобів швидкого реагування. Тому створення орбітального авіаносця розглядається як важливий крок до усунення цієї прогалини.

Одночасно на орбіті зростає активність ймовірних супротивників. США звинувачують Китай у розгортанні "сітки придушення" (kill mesh) — системи протисупутникової зброї. Таким чином, орбітальний авіаносець — це не просто технологічне нововведення, а важливий стратегічний елемент нової епохи космічної конкуренції, де час реагування, автономність і оперативна гнучкість стають визначальними факторами.

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