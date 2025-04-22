Вперше в історії: Японія надаватиме українській розвідці дані з орбіти, що це дасть для ЗСУ

Японський інститут iQPS, який володіє п'ятьма супутниками на орбіті, надаватиме українській військовій розвідці супутникові геопросторові дані, серед яких — радарні знімки, виконані за допомогою супутників SAR (синтетичної апертурної радарної системи). Це передбачає підписана напередодні з ГУР угода про співпрацю.

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Про нові можливості для української розвідки розповіли аналітики проєкту DeepState у своєму Telegram-каналі ввечері 21 квітня.

У новині зазначається, що Японія погодилася надавати Україні важливі розвідувальні дані, отримані з орбіти.

"Це перший в історії крок такого рівня співпраці з боку Японії", — стверджують у DeepState.

Угода передбачає інтеграцію систем, якими володіє японський інститут iQPS, у платформи, що застосовує українське Головне управління розвідки. Також у тексті домовленостей є пункт, який окреслює постачання ГУР зі сторони Японії SAR-даних.

Що співпраця з японським інститутом дасть для української військової розвідки

Аналітики звертають увагу саме на постачання SAR-даних зі сторони Японії, які формуються за допомогою синтетичної апертурної радарної технології. У компанії EOS Data Analytics розповідають, що оперативні дані SAR потрібні Україні для того, щоб:

забезпечити ситуаційну поінформованість;

надавати актуальні дані про дії військових та техніку противника у нічний час та незалежно від хмарності, що неможливо з оптичними даними.

Окрім того, надання SAR-даних з орбіти зі сторони Японії відкриває для України новий рівень доступу до високотехнологічної супутникової розвідки, а також зміцнює міжнародну співпрацю в оборонній галузі.

Аналітики DeepState зазначають, що Україна вже отримала доступ до SAR-даних від кількох країн: Фінляндії, Німеччини та Італії. Японія стала четвертою державою у переліку тих, хто надає ГУР можливості отримання важливих військових даних.

Також повідомляється, що японський iQPS, окрім п'яти супутників, які вже має на орбіті, планує запустити також інші. Це має відбутися до кінця 2026 року, як зазначили у DeepState.

Нагадаємо, 11 квітня у Army Recognition повідомили, що США працюють над космічним "авіаносцем" на тлі орбітальних загроз зі сторони Росії та Китаю.

Також 6 березня у Франції висловили готовність передавати свої розвідувальні дані Україні.