Женщина после ссоры с мужем выбросила в океан свое обручальное кольцо

Романтическая морская прогулка на яхте обернулась семейным конфликтом после того, как муж пошутил о супружеской измене, спровоцировав эмоциональную реакцию жены.

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Об этом сообщает The Thaiger.

29-летняя жительница Таиланда пережила то, что сама назвала "самым глупым событием" в своей жизни, выбросив в океан дорогое обручальное кольцо после неудачной шутки мужа. Инцидент произошел в понедельник, 21 апреля, во время романтического путешествия супругов на яхте.

По словам женщины, во время морской прогулки ее муж внезапно с серьезным видом "признался" ей в супружеской измене. Разгневанная таким признанием, она сорвала с пальца обручальное кольцо и швырнула его в воду. Только после этого ошеломленный муж признался, что это была всего лишь шутка.

"Он всегда любил розыгрыши, однако никогда не шутил на такие серьезные темы", — рассказала таиландка.

После инцидента между супругами вспыхнула ссора. Муж обвинил жену в слишком острой реакции, тогда как она настаивала, что выбросила кольцо стоимостью 300 тысяч батов исключительно из-за его "глупой шутки".

Ранее сообщалось, что молодая пара научилась зарабатывать тысячи долларов в море. Они живут на многомиллионных суперяхтах и плавают вокруг света, рассказывая о своих приключениях.

Впоследствии стало известно, что фотограф тайком снял парочку на скамейке. Оказалось, что эта пара вместе уже почти полвека, а вместе они любят находиться среди интересных мест.