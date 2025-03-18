Молодая пара научилась зарабатывать тысячи долларов в море без налогообложения: чем они занимаются

Пара зарабатывает деньги, живя на многомиллионных суперяхтах и плавая вокруг света.

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Молодая пара бросила работу с минимальной заработной платой, чтобы плавать вокруг света на суперяхтах и зарабатывать этим тысячи долларов, которые даже не подлежат налогообложению. Об этом пишет Daily Star.

20-летний Кайл Форстер и 21-летняя Фиби Робинсон работали на трех разных роскошных лайнерах и заработали в общей сложности более 58 тысяч долларов, которые не облагаются налогом благодаря работе в море.

Они прошли экспресс-курс работы на яхтах, прежде чем устроиться членами экипажа на судно стоимостью 22 700 000 фунтов стерлингов во Франции. В этой первой роли бывший спасатель Кайл и бывшая работница B&B Фиби зарабатывали 2 500 евро в месяц плюс 2 000 евро в неделю чаевых, что в четыре раза больше, чем их предыдущая заработная плата.

С тех пор они плавали по Средиземному морю и Карибскому бассейну в путешествиях продолжительностью до шести месяцев каждое.

Кайл сказал, что решился на такой шаг, потому что чувствовал себя нереализованным, изучая столярное дело и работая спасателем за 253 доллара в неделю.

В январе 2023 года он заплатил 3245 долларов за двухнедельный курс на острове Уайт, где научился чистить яхты, быть вахтенным, управлять моторной лодкой и кататься на водных лыжах.

"Я очень рад, что нашел это. Я бы не променял это ни на что другое. Я так счастлив. Это не перерыв в учебе или небольшой перерыв — мы оба хотим продолжать заниматься этим и дослужиться до капитана", — пояснил Кайл.

Кайл на яхте Фото: SWNS

В январе 2024 года пара начала подавать заявки на работу на суперяхте и получили работу на 40-метровой моторной яхте стоимостью 22,7 миллиона фунтов стерлингов во Франции Затем их отправили в Пальму, Майорка, на 27-метровую парусную яхту стоимостью 5,5 млн фунтов стерлингов.

Они проплыли вокруг Средиземного моря, посетив страны, включая Черногорию, Хорватию и Италию.

Но это не просто плавание под парусами, ведь они работают до 17 часов в сутки, с 8 утра до 1 ночи, обслуживая владельцев и гостей, когда яхты используются.

Когда на борту нет гостей, супруги работают по 10 часов в сутки, убирая и готовя каюты.

"У меня были самые удивительные впечатления. Нам, по сути, платят за то, чтобы мы путешествовали по миру", — подчеркнула Фиби.

Напомним, супруги перепутали чемоданы и оказались в центре скандала.