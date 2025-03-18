Молода пара навчилась заробляти тисячі доларів в морі без оподаткування: чим вони займаються

Пара заробляє гроші, живучи на багатомільйонних суперяхтах і плаваючи навколо світу.

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Молода пара покинула роботу з мінімальною заробітною платою, щоб плавати навколо світу на суперяхтах та заробляти цим тисячі доларів, які навіть не підлягають оподаткуванню. Про це пише Daily Star.

20-річний Кайл Форстер і 21-річна Фібі Робінсон працювали на трьох різних розкішних лайнерах і заробили загалом понад 58 тисяч доларів, які не оподатковуються завдяки роботі в морі.

Вони пройшли експрес-курс роботи на яхтах, перш ніж влаштуватися членами екіпажу на судно вартістю 22 700 000 фунтів стерлінгів у Франції. У цій першій ролі колишній рятувальник Кайл і колишня працівниця B&B Фібі заробляли 2 500 євро на місяць плюс 2 000 євро на тиждень чайових, що у чотири рази більше, ніж їхня попередня заробітна плата.

Відтоді вони плавали Середземним морем і Карибським басейном у подорожах тривалістю до шести місяців кожна.

Кайл сказав, що зважився на такий крок, бо відчував себе нереалізованим, вивчаючи столярну справу і працюючи рятувальником за 253 долари на тиждень.

У січні 2023 року він заплатив 3245 доларів за двотижневий курс на острові Уайт, де навчився чистити яхти, бути вахтовим, керувати моторним човном і кататися на водних лижах.

"Я дуже радий, що знайшов це. Я б не проміняв це ні на що інше. Я такий щасливий. Це не перерва в навчанні чи невелика перерва — ми обидва хочемо продовжувати займатися цим і дослужитися до капітана", — пояснив Кайл.

Кайл на яхті Фото: SWNS

У січні 2024 року пара почала подавати заявки на роботу на суперяхті і отримали роботу на 40-метровій моторній яхті вартістю 22,7 мільйона фунтів стерлінгів у Франції Потім їх відправили до Пальми, Майорка, на 27-метрову вітрильну яхту вартістю 5,5 млн фунтів стерлінгів.

Вони пропливли навколо Середземного моря, відвідавши країни, включаючи Чорногорію, Хорватію та Італію.

Але це не просто плавання під вітрилами, адже вони працюють до 17 годин на добу, з 8 ранку до 1 ночі, обслуговуючи власників та гостей, коли яхти використовуються.

Коли на борту немає гостей, подружжя працює по 10 годин на добу, прибираючи та готуючи каюти.

"У мене були найдивовижніші враження. Нам, по суті, платять за те, щоб ми подорожували світом", — наголосила Фібі.

Нагадаємо, подружжя переплутало валізи і опинилося в центрі скандалу.