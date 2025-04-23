Жінка після сварки з чоловіком викинула в океан свою обручку

Романтична морська прогулянка на яхті обернулася сімейним конфліктом після того, як чоловік пожартував про подружню зраду, спровокувавши емоційну реакцію дружини.

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Про це повідомляє The Thaiger.

29-річна жителька Таїланду пережила те, що сама назвала "найдурнішою подією" у своєму житті, викинувши в океан дорогу обручку після невдалого жарту чоловіка. Інцидент стався в понеділок, 21 квітня, під час романтичної подорожі подружжя на яхті.

За словами жінки, під час морської прогулянки її чоловік раптово з серйозним виглядом "зізнався" їй у подружній зраді. Розгнівана таким зізнанням, вона зірвала з пальця обручку та жбурнула її у воду. Лише після цього приголомшений чоловік зізнався, що це був усього лише жарт.

"Він завжди любив розіграші, проте ніколи не жартував на такі серйозні теми", — розповіла таїландка.

Після інциденту між подружжям спалахнула сварка. Чоловік звинуватив дружину в надто гострій реакції, тоді як вона наполягала, що викинула кільце вартістю 300 тисяч батів виключно через його "дурний жарт".

Раніше повідомлялося, що молода пара навчилась заробляти тисячі доларів в морі. Вони живуть на багатомільйонних суперяхтах і плавають навколо світу, розповідаючи про свої пригоди.

Згодом стало відомо, що фотограф потай зняв парочку на лавці. Виявилося, що ця пара разом уже майже пів століття, а разом вони полюбляють перебувати серед цікавих місць.