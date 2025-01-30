Кэмерон Диас может навсегда покинуть Голливуд: детали

Недавно звезда снялась в комедийном триллере "Снова в действии" от Netflix. Сейчас картина возглавляет рейтинг фильмов на стриминговой платформе.

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52-летняя американская актриса Кэмерон Диас подогрела слухи о том, что она снова уйдет из Голливуда по "экстремальной" причине. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана покинула карьеру в 2018 году, спустя четыре года после того, как снялась в мюзикле "Энни".

Кэмерон, известная ролью в фильме "Маска", вернулась на большие экраны с триллером от Netflix "Снова в действии", в котором она снялась с близким другом Джейми Фоксом. Сейчас картина возглавляет рейтинг фильмов на стриминговой платформе.

Впрочем, недавние комментарии Диас для Vanity Fair об объективизации женщин в фильмах вызвали предположение, что она снова оставит Голливуд позади.

Разговаривая с коллегой по фильму "Ангелы Чарли" Деми Мур о "Субстанции", номинированной на "Оскар", Кэмерон сказала: "Все женщины, мы привыкли быть объективированными. Точка. Независимо от того, звезды мы кино или нет, это касается каждой женщины".

Кэмерон Диас и Джейми Фокс в фильме "Снова в действии" Фото: camerondiaz/instagram

"Очевидно, что в наших обстоятельствах это более экстремально, потому что нас проецируют на экран и буквально объективируют. Из нас делали кукол. Это просто так врожденно. Это так заложено в нас. Мы преклоняемся перед этим. Мы служим этой объективации. Мы пытаемся удовлетворить этот запрос многими способами", — отметила мама двоих детей.

Комментатор шоу-бизнеса сказал RadarOnline: "Кэм только вернулась на беговую дорожку в кино, а уже взрывает систему. Кажется, она готова к еще одному перерыву. Возможно, на этот раз он будет постоянным. Кажется, она просто не довольна тем, как Голливуд до сих пор снимает фильмы, не так ли?"

Кэмерон Диас и Джейми Фокс в фильме "Снова в действии" Фото: скріншот

К тому же, Кэмерон Диас большую часть времени посвящает семье. В марте 2024 года у звезды родился сын Кардинал, который стал вторым общим ребенком актрисы и музыканта Бенджи Мэддена. До этого они уже воспитывали дочь Реддикс.

Напомним, Кэмерон Диас дала редкий комментарий о воспитании детей.

Также Фокус писал о критике нового фильма с Кэмерон Диас.