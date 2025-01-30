Кемерон Діас може назавжди покинути Голлівуд: деталі

Нещодавно зірка знялася в комедійному трилері "Знову в дії" від Netflix. Наразі картина очолює рейтинг фільмів на стримінговій платформі.

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52-річна американська акторка Кемерон Діас підігріла чутки про те, що вона знову піде з Голлівуду з "екстремальної" причини. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану покинула карʼєру у 2018 році, через чотири роки після того, як знялася в мюзиклі "Енні".

Кемерон, відома роллю у фільмі "Маска", повернулася на великі екрани з трилером від Netflix "Знову в дії", у якому вона знялася з близьким другом Джеймі Фоксом. Наразі картина очолює рейтинг фільмів на стримінговій платформі.

Втім, нещодавні коментарі Діас для Vanity Fair про об’єктивізацію жінок у фільмах викликали припущення, що вона знову залишить Голлівуд позаду.

Розмовляючи з колегою по фільму "Ангели Чарлі" Демі Мур про "Субстанцію", номіновану на "Оскар", Кемерон сказала: "Усі жінки, ми звикли бути об’єктивованими. Крапка. Незалежно від того, зірки ми кіно чи ні, це стосується кожної жінки".

Кемерон Діас та Джеймі Фокс у фільмі "Знову в дії" Фото: camerondiaz/instagram

"Очевидно, що в наших обставинах це більш екстремально, тому що нас проєктують на екран і буквально об’єктивують. З нас робили ляльок. Це просто так вроджено. Це так закладено в нас. Ми схиляємося перед цим. Ми служимо цій об’єктивації. Ми намагаємося задовольнити цей запит багатьма способами", — зазначила мама двох дітей.

Коментатор шоу-бізнесу сказав RadarOnline: "Кем щойно повернулася на бігову доріжку в кіно, а вже підриває систему. Здається, вона готова до ще однієї перерви. Можливо, цього разу вона буде постійною. Здається, вона просто не задоволена тим, як Голлівуд досі знімає фільми, чи не так?"

Кемерон Діас та Джеймі Фокс у фільмі "Знову в дії" Фото: Скріншот

До того ж, Кемерон Діас більшість часу присвячує родині. У березні 2024 року у зірки народився син Кардинал, який став другою спільною дитиною акторки та музиканта Бенджі Меддена. До цього вони вже виховували доньку Реддікс.

Нагадаємо, Кемерон Діас дала рідкісний коментар про виховання дітей.

Також Фокус писав про критику нового фільму з Кемерон Діас.