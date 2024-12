Поцілили склянкою в рот: Джеймі Фокс опинився в лікарні після бійки в ресторані

Поліція займається розслідуванням інциденту, а Фокс готовий надати правоохоронцям усю необхідну інформацію.

Related video

57-річного оскароносного актора Джеймі Фокса доправили до лікарні після того, як у нього кинули склянку під час бійки на вечері на честь дня народження в ресторані Mr. Chow у Беверлі-Гіллз, повідомляє Radar Online.

За словами очевидця, клієнти за іншим столиком поводилися "грубо і вульгарно" з актором і він попросив їх припинити, адже там була його сім'я: колишня партнерка Крістін Гренніс і доньки Корінн і Анеліз. У якийсь момент хтось із-за столу кинув склянку, яка влучила Джеймі в рот. У лікарні зірці наклали шви і відпустили додому. Актор покинув місце події ще до того, як туди приїхала поліція. Наразі у зв'язку з інцидентом проводять розслідування, і Фокс готовий надати правоохоронцям усю потрібну інформацію.

Актор уже заспокоїв своїх засмучених фанатів, вийшовши на зв'язок із ними в Instagram через кілька годин.

Джеймі Фокс заспокоїв своїх фанатів Фото: Скриншот

"Диявол — це брехня. Тут не перемогти... спасибі всім, хто молиться і перевіряє мене... коли ваше світло яскраво світить... вони намагаються принести вам темряву... але вони не знають, що ви створені для цього... світло яскраво світить", — написав він і представив свій новий комедійний спецвипуск What Had Happened Was.

Цей інцидент стався через кілька днів після того, як Фокс публічно розповів про проблеми зі здоров'ям, через які він потрапив до лікарні навесні цього року. Актор згадав про те, як головний біль 11 квітня призвів до того, що він був непритомним протягом кількох тижнів. Джеймі навіть попросив у друга аспірин, тільки щоб пізніше зрозуміти, що його стан був набагато серйознішим.

"Я не пам'ятаю 20 днів", — сказав він.

Актор мало не помер через крововилив у мозок

Сестра актора Дейдра Діксон втрутилася і відвезла його в лікарню П'ємонт в Атланті, де лікарі виявили в нього крововилив у мозок. Джеймі міг померти без надання негайної допомоги. Фокс зауважив, що "передчуття" і "постійні молитви" його сестри під час операції врятували йому життя.

Джеймі продовжив розповідати, що він чітко пам'ятає, як 4 травня вийшов із коми і не міг ходити:

"Коли я прокинувся, я виявив себе в інвалідному кріслі. Я не міг ходити".

Але він не хотів вірити, що в нього стався інсульт, і розповів, як його терапевт говорив йому про його его: "Тобі потрібно вбити старого Джеймі, щоб новий Джеймі міг процвітати".

Після перенесеного знаменитість змінив свої погляди на життя.

"Бог благословив мене грошима і славою, але коли я забув про Бога, Він благословив мене інсультом", — упевнений він.

Раніше Фокус писав, що минулого року Джеймі Фокса звинуватили в насильстві.