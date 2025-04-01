Розбили щелепу: у Москві напали на "волонтерку", яка збирає гроші військовим ЗС РФ (фото)

Жителька Курської області Маргарита Кривцова, яка під іменем Марго збирає допомогу для російських військових, ледь відбилась від нападника у Москві. Жінка отримала травми обличчя та про напад написали у соцмережах.

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Про деталі нападу на росіянку розповів український волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко.

Стерненко опублікував повідомлення з соцмереж від невказаного автора. У дописі розповідають про напад невідомого чоловіка на Маргариту Кривцову, засновницю спільноти "ZOV Марго". Автор повідомлення вказав, що нападник обзивав росіянку "твар'ю", яка допомагає ЗС РФ. Також розповідається, що чоловік Марго воює проти українців, а вона тим часом збирає допомогу російському війську.

Війна РФ - скарги щодо нападу на Маргариту Кривцову у Москві Фото: Telegram / Стерненко

Нападника затримали, стверджують у соцмережі. На кадрах з місця подій видно, як чоловіка притискають до землі двоє росіян, скручують, а він при цьому зовсім не опирається.

Війна РФ - затримання нападника на Маргариту Кривцову у Москві Фото: Скриншот

У дописі Стерненка також є фото довідки, яку, ймовірно, отримала Маргарита Кривцова після огляду лікарів. У довідці вказано, що огляд відбувся 31 березня 2025 року. Прізвище пацієнта не вказано: є лише ініціали "М.В." та рік народження 1984. Травматолог написав, що особа отримала травми щелепи та рук.

Війна РФ - довідка Маргарити Кривцової про травми у Москві Фото: Telegram / Стерненко

Війна РФ — деталі діяльності Маргарити

У Telegram можна відшукати канал Маргарити Кривцової з назвою, про яку згадав Стерненко. У каналі вказано, що Марго допомагає військовим ЗС РФ. Про активістку також розповіли на каналі "Россия 1". РосЗМІ повідомили, що Кривцова керує "волонтерським центром "Полк Марго" в Курській області. Росіянка з перших днів вторгнення в Україну підтримує російську армію і за це у 2023 році отримала нагороду. Серед дописів росіянки є інформація про збір коштів, про плетіння маскувальних сіток, про закупку генераторів для підрозділів ЗС РФ.

Війна РФ - Маргарита Кривцова розмовляє з росЗМІ Фото: Скриншот Війна РФ - Маргарита Кривцова звітує про допомогу російській армії Фото: Скриншот

Зазначимо, у квітні 2023 року стався скандал з "волонтером та добровольцем" Михайлом Лучинем, який допомагав російській армії на війні. Росіянин поскаржився у соцмережі, начебто його акаунт на порталі AliExpress зламали й використали зібраних 25 тис. дол. не за призначенням. Зі слів Лучина, невідомі особи на всю суму купили товари "дорослого" призначення. Росіянин запевняв, що гроші йому повернуть протягом трьох місяців, але міжнародна спільнота InformNapalm написала, що таке навряд чи станеться і гроші втрачені назавжди.

Нагадуємо, у березня на фронті підірвалась група пропагандистів росЗМІ, які поширювали кремлівські наративи про війну РФ. В лютому у Бердянську злетів у повітря колаборант, який пішов на співпрацю з окупантами.Тим часом російська влада вигадала спосіб для відновлення населення, втраченого на російсько-українській війні.