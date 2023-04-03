Працюють на совість: Z-волонтер, який для ЗС РФ "замовив" фалоімітатори, прокоментував скандал

Російський волонтер применшив суму, які "витратив" на закупівлю інтим-іграшок і заявив, що всі кошти повернуть.

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Російський волонтер і "доброволець" Михайло Лучин вляпався у "полуничний" скандал. Українські хакери зламали його аккаунт на AliExpress і на зібрані 25 тисяч доларів на дрони для ЗС РФ закупили фалоімітатори та страпони. Сам Z-волонтер визнав, що злам був і секс-товари замовлені, але спробував виправдатися перед своїми підписниками, мовляв, усі інтимні товари він поверне, і гроші теж.

"Укр* зламали мою пошту, алік та ще щось, навіть у моєму магазині 3д-моделей поставили свої дані для платежів. Все повернув, окрім 17 тисяч рублів, які вони витратили на купівлю інтим-товарів та прапорів. Забрати це все нікому, тому піде назад і гроші повернуться. Працюють на совість. Не зрозуміло, чим це їм на фронті допоможе", — написав він.

Росіяни, які скидалися на дрони для російської армії, відреагували на ситуацію, в якій опинився волонтер, смайликами.

В Міжнародній розвідувальній спільності InformNapalm, яка оприлюднила ситуацію з російським волонтером, впевнені, що гроші йому якщо і повернуть, що малоймовірно, то часу це займе щонайменше 2 місяці.

"Він спробував заспокоїти свою Z-аудиторію, нібито гроші та товари зможуть повернути (але це не точно). За кожний окремий товар йому доведеться листуватись із службою підтримки, тобто як мінімум час було виграно. Також він спробував значно применшити втрати, щоб його спонсори не розбіглися і не перестали скидати гроші на його картку. Міша Лучін не розуміє, що цим визнанням він втратив не тільки гроші, але і довіру його прихильників, бо тепер вони точно знають, що гроші, які він з них збирав пішли на іграшки для дорослих", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що активісти команди "Кіберспротив" хакнули аккаунт Z-волонтера Михайла Лучина на AliExpress. 25 тисяч доларів, які той назбирав на дрони для ЗС РФ, хакери пустили на фалоімітатори і страпони. Активісти "Кіберспротиву" повідомили, що на жаль, кошти російського Z-волонтера не можна було переадресувати на ЗСУ, бо картка прив'язана до певної адреси.

Російські хакери почали розсилати "повістки" українським біженцям за кордоном. У листах попереджалося, що заплановано повернення чоловіків призовного віку назад до України з подальшим відправленням на фронт.