Работают на совесть: Z-волонтер, который для ВС РФ "заказал" фаллоимитаторы, прокомментировал скандал

Российский волонтер уменьшил сумму, которую "потратил" на закупку интим-игрушек и заявил, что все средства вернут.

Related video

Российский волонтер и "доброволец" Михаил Лучин вляпался в "клубничный" скандал. Украинские хакеры сломали его аккаунт на AliExpress и на собранные 25 тысяч долларов на дроны для ВС РФ закупили фаллоимитаторы и страпоны. Сам Z-волонтер признал, что излом был и секс-товары заказаны, но попытался оправдаться перед своими подписчиками, мол, все интимные товары он вернет, и деньги тоже.

"Укр* сломали мою почту, алик и еще что-то, даже в моем магазине 3д-моделей поставили свои данные для платежей. Все вернул, кроме 17 тысяч рублей, которые они потратили на покупку интим-товаров и флагов. Забрать это все некому, поэтому пойдет назад и деньги вернутся. Работают на совесть. Непонятно, чем это им на фронте поможет", — написал он.

Россияне, которые сбрасывались на дроны для российской армии, отреагировали на ситуацию, в которой оказался волонтер, смайликами.

В Международной разведывательной общности InformNapalm, обнародовавшей ситуацию с российским волонтером, уверены, что деньги ему если и вернут, что маловероятно, то времени это займет не менее 2 месяцев.

"Он попытался успокоить свою Z-аудиторию, якобы деньги и товары смогут вернуть (но это не точно). За каждый отдельный товар ему придется переписываться со службой поддержки, то есть как минимум время было выиграно. Также он попытался значительно приуменьшить потери, чтобы его спонсоры не разбежались и не перестали давать деньги. Миша Лучин не понимает, что этим признанием он потерял не только деньги, но и доверие его поклонников, потому что теперь они точно знают, что деньги, которые он с них собирал, пошли на игрушки для взрослых. ", — говорится в публикации.

Напомним, что активисты команды "Киберспротив" хакнули аккаунт Z-волонтёра Михаила Лучина на AliExpress. 25 тысяч долларов, которые тот насобирал на дроны для ВС РФ, хакеры пустили на фаллоимитаторы и страпоны. Активисты "Киберспротива" сообщили, что к сожалению, средства российского Z-волонтёра нельзя было переадресовать на ВСУ, потому что карточка привязана к определенному адресу.

Российские хакеры начали рассылать "повестки" украинским беженцам за границей. В письмах предупреждалось, что планируется возвращение мужчин призывного возраста обратно в Украину с последующей отправкой на фронт.