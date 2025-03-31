Власник Bartolomeo повідомив, що робитиме з коштами, зібраними на відновлення ресторану (відео)

Ресторанний комплекс Bartolomeo, який постраждав від удару по Дніпру 28 березня, не буде відновлюватись на кошти, зібрані українцями. Власник комплексу повідомив, що усі зібрані кошти перекаже на рахунки певного благодійного фонду.

Related video

Повідомлення щодо грошей українців на ремонт Bartolomeo з'явилось на сторінці Instagram закладу.

Власник Bartolomeo показав, які виглядає комплекс після повітряного удару росіян. На відео з дрона бачимо повністю вигорілий майданчик: почорніле дерево, яке колись було кораблем-рестораном, цегляну будівлю із зруйнованими стінами. У дописі є подяка українцям, які зібрали гроші на благодійну "банку". Також вказано, що зібрані гроші певністю перекажуть на рахунок благодійного фонду Talented Ukraine. Talented Ukraine займається реабілітацією українських воїнів, закуповує військове спорядження. Крім того, фонд має прозору звітність, оскільки на порталі публікуються регулярні фінансові звіти, уточнюється у повідомленні.

"Дякуємо усім за Вашу підтримку у цей складний час. Ми прийняли рішення, що усі зібрані кошти будуть передані до нашого Благодійного Фонду Talented Ukraine", — ідеться у дописі.

На порталі Talented Ukraine вказано, що засновник фонду – Валерій Шамотій, власник Bartolomeo. Також є загальна інформація про кількість куплених авто, дронів, генераторів та лопат. На порталі Youcontrol зазначено, що Благодійну організацію "Благодійний фонд захисту та допомоги розвитку талантів "Таланлива Україна" створили у 2021 році, а керівник Шамотій живе в Арабських Еміратах у місті Дубаї.

Удар по Дніпру — деталі

Зазначимо, 28 березня відбувся удар по Дніпру, для кого ЗС РФ застосували дрони-камікадзе "Шахед". Атака росіян відбулась близько 21 год. На відео з місця подій видно пожежу у точці влучання. Згодом військова адміністрація підтвердила публікації у соцмережах, що росіяни вдарили по комплексу Bartolomeo. Внаслідок пожежі згорів дерев'яний корабель-ресторан, зруйновано будівлі на території комплексу. Згідно з даними ОВА, загинуло чотири людини, отримали поранення — близько 20. Крім того, вибухова хвиля пошкодила навколишні приватні будинки та багатоповерхівки, уточнили чиновники.

Власники Bartolomeo оголосили збір коштів на відновлення готельно-ресторанного комплексу. Власник закладу — підприємець Валерій Шамотій, який увійшов у топ 200 найбагатших українців за рейтингом Фокусу.

Тим часом на удар по Дніпру та по ресторану відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов. У соцмережах мер написав, що не варто "лити сльози" через наслідки російського обстрілу. Також посадовець закликав українців "забрати руки з клавіатури" і не публікувати у мережі фото та відео з точки удару, щоб не допомагати ЗС РФ.

Нагадуємо, після удару росіян по Дніпру Філатов звернувся до американського мільярдера Ілона Маска, показавши фото машини "Тесла", заваленої цеглою. Одна з попередніх атак ЗС РФ на Дніпро сталась у листопаді 2024 року, коли президент Володимир Путін вихвалявся застосуванням балістичної ракети "Орєшнік".