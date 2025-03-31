Владелец Bartolomeo сообщил, что будет делать со средствами на восстановление ресторана (видео)

Ресторанный комплекс Bartolomeo, который пострадал от удара по Днепру 28 марта, не будет восстанавливаться на средства, собранные украинцами. Владелец комплекса сообщил, что все собранные деньги переведет на счета определенного благотворительного фонда.

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Сообщение о деньгах украинцев на ремонт Bartolomeo появилось на странице Instagram заведения.

Владелец Bartolomeo показал, как выглядит комплекс после воздушного удара россиян. На видео с дрона видим полностью выгоревшую площадку: почерневшее дерево, которое когда-то было кораблем-рестораном, кирпичное здание с разрушенными стенами. В заметке есть благодарность украинцам, которые собрали деньги на благотворительную "банку". Также указано, что собранные деньги переведут на счет благотворительного фонда Talented Ukraine. Talented Ukraine занимается реабилитацией украинских воинов, закупает военное снаряжение. Кроме того, фонд имеет прозрачную отчетность, поскольку на портале публикуются регулярные финансовые отчеты, уточняется в сообщении.

"Спасибо всем за Вашу поддержку в это сложное время. Мы приняли решение, что все собранные средства будут переданы в наш Благотворительный Фонд Talented Ukraine", — говорится в заметке.

На портале Talented Ukraine указано, что основатель фонда — Валерий Шамотий, собственник Bartolomeo. Также есть общая информация о количестве купленных авто, дронов, генераторов и лопат. На портале Youcontrol указано, что Благотворительную организацию "Благотворительный фонд защиты и помощи развитию талантов "Талантливая Украина" создали в 2021 году, а руководитель Шамотий проживает в Арабских Эмиратах в городе Дубаи.

Удар по Днепру — детали

Отметим, 28 марта состоялся удар по Днепру, для кого ВС РФ применили дроны-камикадзе "Шахед". Атака россиян состоялась около 21 часа. На видео с места событий видно пожар в точке попадания. Позже военная администрация подтвердила публикации в соцсетях, что россияне ударили по комплексу Bartolomeo. В результате пожара сгорел деревянный корабль-ресторан, разрушены здания на территории комплекса. Согласно данным ОВА, погибли четыре человека, получили ранения — около 20. Кроме того, взрывная волна повредила окружающие частные дома и многоэтажки, уточнили чиновники.

Владельцы Bartolomeo объявили сбор средств на восстановление гостинично-ресторанного комплекса. Владелец заведения — предприниматель Валерий Шамотий, который вошел в топ 200 самых богатых украинцев по рейтингу Фокуса.

Тем временем на удар по Днепру и по ресторану отреагировал городской голова Днепра Борис Филатов. В соцсетях мэр написал, что не стоит "лить слезы" из-за последствий российского обстрела. Также чиновник призвал украинцев "убрать руки с клавиатуры" и не публиковать в сети фото и видео с точки удара, чтобы не помогать ВС РФ.

Напоминаем, после удара россиян по Днепру Филатов обратился к американскому миллиардеру Илону Маску, показав фото машины "Тесла", заваленной кирпичами. Одна из предыдущих атак ВС РФ на Днепр произошла в ноябре 2024 года, когда президент Владимир Путин хвастался применением баллистической ракеты "Орешник".