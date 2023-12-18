"Моя любовь": дочь Джейми Фокса выходит замуж (фото)
Пара встречается около пяти лет.
Американская актриса и модель Коринн Фокс выходит замуж. Снимками с женихом дочь оскароносного актера Джейми Фокса поделилась в Instagram.
Избранником девушки стал Джозеф Хутен. На черно-белых кадрах пара демонстрировала свои чувства и кольцо с массивным бриллиантом.Важно
"С того момента, как я впервые тебя увидела, я поняла, что ты моя любовь", — отметила дочь Джейми Фокса.
Хотя точно неизвестно, когда они впервые начали встречаться, в 2020 году Page Six сообщили, что Фокс и Хутен были вместе с 2018 года.
Джозеф Хутен, более известный как Джо, является писателем и режиссером из Лос-Анджелеса, Калифорния. Известно, что мужчина родом из Барлетта, Теннесси, хотя о его ранних годах и семейной истории известно очень мало. Джо учился в Университете штата Флорида, а затем перешел в Университет Южной Калифорнии.
Отметим, что у оскароносного Джейми Фокса есть две дочери: модель, актриса и телевизионный продюсер Коринн Фокс, которая родилась в 1994 году; и еще одна дочь, которая родилась в 2009 году. Матерью старшей наследницы актера является ветеран ВВС Конни Клайн.
Напомним, актриса Зоуи Дешанель объявила о помолвке.
Также Фокус писал о проблемах со здоровьем у Джейми Фокса.