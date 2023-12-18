"Моя любов": донька Джеймі Фокса виходить заміж (фото)

Пара зустрічається близько пʼяти років.

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Американська акторка та модель Корінн Фокс виходить заміж. Знімками з нареченим донька оскароносного актора Джеймі Фокса поділилася в Instagram.

Обранцем дівчини став Джозеф Гутен. На чорно-білих кадрах пара демонструвала свої почуття та каблучку з масивним діамантом.

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"З того моменту, як я вперше тебе побачила, я зрозуміла, що ти моя любов", — зазначила донька Джеймі Фокса.

Донька Джеймі Фокса виходить заміж

Хоча точно невідомо, коли вони вперше почали зустрічатися, у 2020 році Page Six повідомили, що Фокс і Гутен були разом із 2018 року.

Джозеф Гутен, більш відомий як Джо, є письменником і режисером з Лос-Анджелеса, Каліфорнія. Відомо, що чоловік родом з Барлетта, Теннессі, хоча про його ранні роки та сімейну історію відомо дуже мало. Джо навчався в Університеті штату Флорида, а потім перейшов до Університету Південної Каліфорнії.

Донька Джеймі Фокса з нареченим

Зазначимо, що в оскароносного Джеймі Фокса є дві доньки: модель, акторка і телевізійна продюсерка Корінн Фокс, яка народилася в 1994 році; і ще одна дочка, яка народилася у 2009 році. Матірʼю старшої спадкоємиці актора є ветеран ВПС Конні Клайн.

Нагадаємо, акторка Зоуї Дешанель оголосила про заручини.

Також Фокус писав про проблеми зі здоровʼям у Джеймі Фокса.