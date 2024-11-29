Джессика Альба продемонстрировала стройную фигуру в бикини (фото)

Джессика Альба состоит в браке с кинопродюсером Кэшем Уорреном уже 16 лет. Они являются родителями троих детей.

Знаменитая американская актриса театра и кино Джессика Альба вместе со своей семьей отметила День благодарения в Мексике. Звезду "Фантастической четверки" в среду сфотографировали греющейся на солнце на берегу океана в Пуэрто-Вальярта, сообщает PageSix.

Альба продемонстрировала свою подтянутую фигуру в сине-белом бикини во время отпуска со своим мужем Кэшем Уорреном и их старшей дочерью Онор.

Альба загорала на солнце, защитив лицо бежевой шляпой и солнцезащитными очками. Позже она позировала в легком макси-платье на тонких бретелях с открытой спиной. С родителями в отпуск отправилась их 16-летняя дочь Онор, в то время как их 13-летняя дочь Хейвен и 6-летний сын Хейс, похоже, остались дома.

45-летний кинопродюсер Уоррен и 43-летняя актриса познакомились в 2004 году на съемках "Фантастической четверки". Они поженились в 2008 году, когда Альба была беременна старшей дочерью. Их брак длится уже 16 лет и все эти годы супруги стараются сохранить романтику в своих отношениях, хотя не все всегда было гладко.

"Все прекрасно два с половиной года. Но потом вы становитесь соседями по комнате. До, во время и после рождения ребенка. Вы просто делаете то, что нужно. У вас есть обязанности", — ранее прокомментировала Джессика свои отношения с мужем после рождение третьего ребенка. Альба призналась, что иногда она воспринимает Уоррена как должное.

Супруги стараются проводить много времени вместе во время отпусков. В августе они провели время на острове Миконос, также они были в Египте, а в апреле прошлого года пара укатила в отпуск на Гавайи.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что Джессика Альба и Кэш Уоррен отметили годовщину свадьбы.