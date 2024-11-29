Джессіка Альба продемонструвала струнку фігуру в бікіні (фото)

Джессіка Альба перебуває у шлюбі з кінопродюсером Кешем Ворреном уже 16 років. Вони є батьками трьох дітей.

Знаменита американська акторка театру і кіно Джессіка Альба разом зі своєю сім'єю відзначила День подяки в Мексиці. Зірку "Фантастичної четвірки" в середу сфотографували такою, що гріється на сонці на березі океану в Пуерто-Вальярта, повідомляє PageSix.

Альба продемонструвала свою підтягнуту фігуру в синьо-білому бікіні під час відпустки зі своїм чоловіком Кешем Ворреном і їхньою старшою донькою Онор.

Альба засмагала на сонці, захистивши обличчя бежевим капелюхом і сонцезахисними окулярами. Пізніше вона позувала в легкій максісукні на тонких бретелях з відкритою спиною. З батьками у відпустку вирушила їхня 16-річна донька Онор, тоді як їхня 13-річна донька Гейвен і 6-річний син Гейс, схоже, залишилися вдома.

45-річний кінопродюсер Воррен і 43-річна актриса познайомилися 2004 року на зйомках "Фантастичної четвірки". Вони одружилися 2008 року, коли Альба була вагітна старшою донькою. Їхній шлюб триває вже 16 років і всі ці роки подружжя намагається зберегти романтику у своїх стосунках, хоча не все завжди було гладко.

"Усе чудово два з половиною роки. Але потім ви стаєте сусідами по кімнаті. До, під час і після народження дитини. Ви просто робите те, що потрібно. У вас є обов'язки", — раніше прокоментувала Джессіка свої стосунки з чоловіком після народження третьої дитини. Альба зізналася, що іноді вона сприймає Воррена як належне.

Подружжя намагається проводити багато часу разом під час відпусток. У серпні вони провели час на острові Міконос, також вони були в Єгипті, а у квітні минулого року пара поїхала у відпустку на Гаваї.

Раніше, 20 травня, повідомлялося, що Джессіка Альба і Кеш Воррен відзначили річницю весілля.