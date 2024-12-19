Кулинарная промывка мозгов: ученые обнаружили у людей загадочную тягу к определенной еде

Разнообразие кулинарных блюд, доступных нам на выбор иногда способно вогнать нас в ступор. Однако недавно ученые выяснили, что там где мы испытываем трудности, наш мозг подсознательно берет все в свои руки и диктует нам выбор пищи.

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Недавнее исследование показало, что люди, независимо от степени ожирения, отдают предпочтение продуктам с высоким содержанием калорий даже при контроле вкуса и текстуры. Таким образом ученые бросили вызов ряду мнений, которые утверждали, что именно ожирение может являться подспорьем для употребления более калорийной пищи, пишет ScienceDaily.

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Исследование ученых, опубликованное в журнале PLOS Biology, было проведено под руководством Альбино Оливейра-Майя из Фонда Шампалимо, Португалия, и его команды. Результаты их работы дополнили уже существующие знания о взаимодействии мозга с пищей, особенно о влиянии содержания энергии на предпочтения. Прием пищи активирует сигналы в мозг, которые предоставляют данные, связанные с энергией, в отличие от вкусовых сигналов, которые играют ключевую роль в формировании выбора пищи.

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У людей с ожирением эта реакция проявляется сильнее из-за нарушения работы дофаминовых путей. Такие нарушения могут подпитывать склонность к употреблению жирной и сладкой пищи, содержащей большое количество энергии. Хотя бариатрическая хирургия часто нормализует эти пути, вызывая изменения в пищевом поведении, точные механизмы, управляющие этими сдвигами, до сих пор оставались неясными.

В своем контролируемом исследовании ученые проанализировали три группы: людей с ожирением, пациентов после бариатрической хирургии и людей, не страдающих ожирением. Участникам предлагали йогурт с идентичным вкусом и текстурой, но разной калорийностью, дополненный мальтодекстрином — углеводом, добавляющим калории. Независимо от степени ожирения или хирургического статуса, все группы потребляли больше именно высококалорийного йогурта. Такое необычное единообразие намекает на то, что содержание энергии может тонко определять потребление без сознательного изменения предпочтений, считают авторы.

Для более глубокого изучения активности дофаминовых рецепторов в мозге участников исследователи использовали современные методы визуализации, включая мечение радиоактивным йодом и однофотонную эмиссионную компьютерную томографию. Как и ожидалось, наличие дофаминовых рецепторов было ниже у людей с ожирением. Однако у людей, перенесших бариатрическую операцию, уровень дофамина был сопоставим с группой без ожирения, что соответствовало наблюдаемым изменениям в поведении, таким как более сдержанный прием пищи. Исследователи заявили, что они были очень заинтригованы тем, что, хотя поведение было направлено на употребление йогуртов с более высоким содержанием энергии, это не было результатом оснознанного выбора. Они подчеркнули, что такое поведение сохранялось у пациентов после операции, что отражает значительные, но сложные изменения в химии мозга и механизмах питания, связанных с вознаграждением.

Это исследование отчетливо продемонстрировало сложную взаимосвязь между химией мозга, содержанием калорий, их анализом организмом и пищевым поведением.

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