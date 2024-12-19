Кулінарне промивання мізків: учені виявили у людей загадкову тягу до певної їжі

Різноманітність кулінарних страв, доступних нам на вибір, іноді здатна увігнати нас у ступор. Однак нещодавно вчені з'ясували, що там, де ми відчуваємо труднощі, наш мозок підсвідомо бере все у свої руки і диктує нам вибір їжі.

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Нещодавнє дослідження показало, що люди, незалежно від ступеня ожиріння, віддають перевагу продуктам з високим вмістом калорій навіть за умови контролю смаку і текстури. Таким чином вчені кинули виклик низці думок, які стверджували, що саме ожиріння може бути підмогою для вживання більш калорійної їжі, пише ScienceDaily.

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Дослідження вчених, опубліковане в журналі PLOS Biology, було проведено під керівництвом Альбіно Олівейра-Майя з Фонду Шампалімо, Португалія, і його команди. Результати їхньої роботи доповнили вже наявні знання про взаємодію мозку з їжею, особливо про вплив вмісту енергії на вподобання. Прийом їжі активує сигнали в мозок, які надають дані, пов'язані з енергією, на відміну від смакових сигналів, які відіграють ключову роль у формуванні вибору їжі.

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У людей з ожирінням ця реакція проявляється сильніше через порушення роботи дофамінових шляхів. Такі порушення можуть підживлювати схильність до вживання жирної та солодкої їжі, що містить велику кількість енергії. Хоча баріатрична хірургія часто нормалізує ці шляхи, спричиняючи зміни в харчовій поведінці, точні механізми, які керують цими зрушеннями, досі залишалися незрозумілими.

У своєму контрольованому дослідженні вчені проаналізували три групи: людей з ожирінням, пацієнтів після баріатричної хірургії та людей, які не страждають на ожиріння. Учасникам пропонували йогурт з ідентичним смаком і текстурою, але різною калорійністю, доповнений мальтодекстрином — вуглеводом, що додає калорії. Незалежно від ступеня ожиріння або хірургічного статусу, всі групи споживали більше саме висококалорійного йогурту. Така незвичайна одноманітність натякає на те, що вміст енергії може тонко визначати споживання без свідомої зміни вподобань, вважають автори.

Для глибшого вивчення активності дофамінових рецепторів у мозку учасників дослідники використовували сучасні методи візуалізації, включно з міченням радіоактивним йодом і однофотонною емісійною комп'ютерною томографією. Як і очікувалося, наявність дофамінових рецепторів була нижчою у людей з ожирінням. Однак у людей, які перенесли баріатричну операцію, рівень дофаміну був порівнянний із групою без ожиріння, що відповідало спостережуваним змінам у поведінці, таким як більш стриманий прийом їжі. Дослідники заявили, що вони були дуже заінтриговані тим, що, хоча поведінка була спрямована на вживання йогуртів з більш високим вмістом енергії, це не було результатом усвідомленого вибору. Вони наголосили, що така поведінка зберігалася у пацієнтів після операції, що відображає значні, але складні зміни в хімії мозку та механізмах харчування, пов'язаних із винагородою.

Це дослідження чітко продемонструвало складний взаємозв'язок між хімією мозку, вмістом калорій, їх аналізом організмом і харчовою поведінкою.

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