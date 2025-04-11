Знайдено спосіб боротьби з найбільш руйнівним шкідником у світі: усі надії на гриб-вбивцю

Один із найбільш руйнівних шкідників у світі поширився по всій земній кулі, знищуючи та розвиваючи стійкість до інсектицидів. Тепер у новому дослідженні вчені виявили гриби-вбивці з Австралії, здатні атакувати й знищувати черв'яків.

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Про це пише Live Science.

Кукурудзяна листяна совка (Spodoptera frugiperda) — тип сірої молі, що мешкає в тропічних районах Центральної та Південної Америки. На жаль, останніми роками цей вид став одним із найруйнівніших шкідників кукурудзи у світі. Статистика вказує на те, що шкідник поширився по всьому світу і тепер загрожує продовольчій безпеці більш ніж 80 країн.

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На щастя для всього світу, у новому дослідженні вчені виявили, що австралійські гриби, які поїдають черв'яків зсередини, можуть бути ключем до припинення руйнівного поширення шкідників.

Основна проблема полягає в тому, що дорослі особини можуть мігрувати на великі відстані за допомогою світової торгівлі та вітру. У результаті сьогодні цей вид шкідників можна зустріти в Європі, Азії, Африці та Австралії. Найдовший зареєстрований переліт кукурудзяної листяної совки був з Міссісіпі до південної Канади й становив неймовірні 1400 кілометрів всього за 30 годин.

За словами зоолога з Північно-Західного університету в Південній Африці Джонні ван ден Берга, одна доросла самка S. frugiperda може відкласти від 1000 до 2000 яєць за своє життя. При цьому потомство цього виду розвивається надзвичайно швидко: після того, як яйця відкладаються на рослини кукурудзи, личинки стають досить великими, щоб завдати серйозної шкоди листю приблизно за тиждень.

Вчені відзначають, що личинок цього виду також неймовірно складно виявити, оскільки вони крихітні і їх непросто помітити — часто фермери не можуть виявити шкідників до того, як урожай буде пошкоджено. Ці шкідники здебільшого харчуються кукурудзою, але можуть харчуватися величезною кількістю інших культур, пошкоджуючи пшеницю, бавовну, цукрову тростину та овочі.

Фермери намагалися контролювати поширення листової совки за допомогою пестицидів, але шкідники можуть швидко виробити стійкість до хімічних пестицидів. Тому науковці та фермери досліджували альтернативні способи розв'язання проблеми.

Під час нового дослідження, проведеного Департаментом первинної промисловості Австралії, вчені здійснили прорив: гриби та бактерії, що мешкають в Австралії, можуть атакувати кукурудзяну листяну совку зсередини.

Команда виявила п'ять видів грибів і бактерій, здатних вбити кукурудзяну листяну совку протягом всього близько 24 годин після впливу. Наприклад, гриб Nomuraea rileyi прикріплюється до шкіри листової совки, покриваючи її, перш ніж поширитися всередині тіла личинки. Потім він поїдає листову совку зсередини.

В окремому дослідженні інша група вчених виявила додаткові типи грибів, які здатні вбивати кукурудзяних гусениць, а також деякі типи бактерій. Деякі штами гриба Beauveria bassiana вбили близько 75% кукурудзяних гусениць протягом 48 годин.

Автори дослідження визнають, що їхня робота все ще перебуває на ранній стадії, проте є досить перспективною. Будуть потрібні додаткові дослідження, щоб вчені план боротьби зі шкідниками, які загрожують у десятках країн по всьому світу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найстаріше сімейство ос-паразитів: вони відкладали яйця в живі організми.