Найден способ борьбы с самым разрушительным вредителем в мире: все надежды на гриб-убийцу

Один из самых разрушительных вредителей в мире распространился по всему земному шару, уничтожая и развивая устойчивость к инсектицидам. Теперь в новом исследовании ученые обнаружили грибы-убийцы из Австралии, способные атаковать и уничтожать червей.

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Об этом пишет Live Science.

Кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda) — тип серой моли, обитающей в тропических районах Центральной и Южной Америки. Увы, в последние годы этот вид стал одним из самых разрушительных вредителей кукурузы в мире. Статистика указывает на то, что вредитель распространился по всему миру и теперь угрожает продовольственной безопасности более чем 80 стран.

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К счастью для всего мира, в новом исследовании ученые обнаружили, что австралийские грибы, поедающие червей изнутри, могут быть ключом к прекращению разрушительного распространения вредителей.

Основная проблема заключается в том, что взрослые особи могут мигрировать на большие расстояния с помощью мировой торговли и ветра. В результате сегодня этот вид вредителей можно встретить в Европе, Азии, Африке и Австралии. Самый длинный зарегистрированный перелет кукурузной лиственной совки был из Миссисипи в южную Канаду и составил невероятные 1400 километров всего за 30 часов.

По словам зоолога из Северо-Западного университета в Южной Африке Джонни ван ден Берга, одна взрослая самка S. frugiperda может отложить от 1000 до 2000 яиц за свою жизнь. При этом потомство этого вида развивается чрезвычайно быстро: после того, как яйца откладываются на растения кукурузы, личинки становятся достаточно большими, чтобы нанести серьезный ущерб листьям примерно за неделю.

Ученые отмечают, что личинок этого вида также невероятно сложно обнаружить, так как они крохотные и их непросто заметить — часто фермеры не могут обнаружить вредителей до того, как урожай будет поврежден. Эти вредители в основном питаются кукурузой, но могут питаться огромным количеством других культур, повреждая пшеницу, хлопок, сахарный тростник и овощи.

Фермеры пытались контролировать распространение листовой совки с помощью пестицидов, но вредители могут быстро выработать устойчивость к химическим пестицидам. Поэтому ученые и фермеры исследовали альтернативные способы решения проблемы.

В ходе нового исследования, проведенного Департаментом первичной промышленности Австралии, ученые совершили прорыв: грибы и бактерии, обитающие в Австралии, могут атаковать кукурузную лиственную совку изнутри.

Команда обнаружила пять видов грибов и бактерий, способных убить кукурузную лиственную совку в течение всего около 24 часов после воздействия. Например, гриб Nomuraea rileyi прикрепляется к коже листовой совки, покрывая ее, прежде чем распространиться внутри тела личинки. Затем он поедает листовую совку изнутри.

В отдельном исследовании другая группа ученых обнаружила дополнительные типы грибов, которые способны убивать кукурузных гусениц, а также некоторые типы бактерий. Некоторые штаммы гриба Beauveria bassiana убили около 75% кукурузных гусениц в течение 48 часов.

Авторы исследования признают, что их работа все еще находится на ранней стадии, однако является весьма перспективным. Потребуются дополнительные исследования, чтобы ученые план борьбы с вредителями, угрожающими угрожают в десятках стран по всему миру.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самое старое семейство ос-паразитов: они откладывали яйца в живые организмы.