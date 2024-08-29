Похудевшая до неузнаваемости Кристина Агилера снялась топлес (фото)

Артистка утверждает, что не прибегала к использованию "Оземпика", чтобы избавиться от лишних килограммов.

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43-летняя американская певица Кристина Агилера снялась топлес для обложки свежего номера журнала Paper, показав поклонникам свою стройную фигуру после похудения.

За последний год артистка сбросила 23 килограмма и продолжает терять весь. Она стала очень стройной и теперь на всех концертах демонстрирует свою трансформацию, выступая в нарядах, которые максимально подчеркивают ее фигуру.

Для обложки артистка позирует в бордовой трикотажной шапке и черном нижнем белье поверх белого мужского нижнего белья Dsquared с сетчатыми чулками. Обнаженную грудь певица прикрывает руками, позируя Эрике Девин Снайдер.

На фото на страницах журнала она сидит в кресле в леопардовом бюстье с подходящими чулками и туфлями на шпильке, а также позирует в неоново-зеленых колготках с большими овальными отверстиями.

"Кристина Агилера определяет свое наследие. Спустя 25 лет с момента ее появления @xtina продолжает выдвигать на первый план свою самую настоящую сущность. От поп-принцессы до бесстрашной нарушительницы правил, ее место в культуре определялось не только цифрами или чартами (несмотря на огромный успех с самого начала: три места № 1 на ее дебютном одноименном альбоме и теперь семь Грэмми за ее плечами). Но и через связь с сутью того, кто она есть, и с тем, что находит отклик у ее аудитории", – говорится в подписи на странице журнала в соцсети.

В беседе с редакцией издания Кристина призналась, что никогда не будет частью творческого мира таким образом, который поставит под угрозу ее собственную целостность.

Она также поразмышляла о своей приверженности музыкальному и личностному развитию для себя и своих поклонников.

"В этот момент у меня есть новая я, которая растет и строится, и она готова проявиться", — добавила звезда.

По словам Агилеры, она – "экстремальный перфекционист" в том, что касается подготовки и проверки перед концертами.

"Я делаю все возможное, чтобы подготовиться, потому что я уже столько времени через все это прошла… В жизни есть вещи поважнее, чем микрофон, упавший со стойки. Вы должны смеяться и справляться с этим как исполнитель", – объяснила певица.

Кристина добавила, что она не воспринимает себя и славу серьезно, поскольку занимается творчеством ради любви и творчества.

Когда Агилера похудела и показала миру новое тело, ее заподозрили в употреблении "Оземпика". В свою очередь она рассказала, что потратила много времени и сил, чтобы получить тело, о котором мечтала, не прибегая к модным препаратам.

В юности и на заре музыкальной карьеры она часто сталкивалась с бодишеймингом. Агилера призналась, что продюсерам она нужна была как "худышка-подросток". Когда она поправилась на 20 кг, боссы были недовольны. Еще больше ее вес стал после рождения первенца.

Ранее Фокус писал, что Кристина Агилера дала очень откровенное интервью об отношениях со своим бойфрендом.