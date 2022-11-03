Як схуднути за 5 днів на 4 кілограми. Плюси та мінуси швидкої дієти

Багато дівчат замислюються над тим, щоб швидко й ефективно схуднути до весілля або до відпустки, є спосіб, але питання — наскільки він безпечний.

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Коли потрібний швидкий результат, багато дівчат упевнені, що всі засоби хороші. Хтось переходить на хліб і воду, хтось сідає на фруктово-овочеву дієту, а хтось вдається до допомоги блискавичних дієт.

Наскільки це дієво і чи не шкодить здоров'ю, розбирався Фокус.

Спочатку варто уточнити, кому підійде моментальна дієта. Тим, хто хоче в максимально стислі терміни підігнати свою фігуру під деякі параметри.

Хороший приклад — Кім Кардаш'ян. Щоб влізти в знамениту сукню Мерилін Монро, вона сіла на моментальну дієту й збільшила спортивні навантаження. У сукні вона сяяла, скинувши сім кілограмів. Але, як ми побачили пізніше, вона потішила себе піцою та продовжувати катувати себе не стала.

[ + – ] Кім Кардаш'ян — майстриня з моментальних дієт, але пізніше вона повертається до нормального раціону Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Проблеми дівчат, які думають, що моментальна дієта дозволить швидко скинути вагу та не набрати її знову, ця дієта не вирішить. Тут потрібен комплексніший підхід.

Суть миттєвої дієти

Блискавична дієта належить до низькокалорійних дієт, завдання яких — знизити поживну цінність раціону до 900 кілокалорій на добу. Прийом їжі розбитий на п'ять частин, у тому числі основними є ланч і обід. Відсутність вечері може викликати сильне почуття голоду, яке рекомендують автори дієти заглушувати за допомогою чистої негазованої води.

Під час цієї моментальної дієти взагалі потрібно пити багато води: від 1,5 до 2 літрів на день.

Важливо, що вода має бути негазованою.

Дотримуючись такого раціону, ви зможете втратити від 2 до 3 кг за три дні.

За бажання можна й надалі дотримуватися такої дієти, чергуючи три "голодні" дні з чотирма звичайними, під час яких харчові обмеження знімаються.

[ + – ] Моментальні дієти загрожують зривами Фото: Getty Images

Але зняття обмежень не означає, що потрібно влаштовувати бенкет і компенсувати дієтичні страждання за повною програмою.

Солодощами, жирними та борошняними продуктами захоплюватися не варто.

Думка експертів

Дієтологи, зі свого боку, попереджають, що для нормального функціонування організму потрібна стабільність, тому якщо почати його занадто часто "лякати" миттєвими дієтами, то обмінні процеси автоматично сповільняться, і схуднути стане складніше.

Якщо розумно поєднати раціони звичайних днів і дієтичних та рівномірно розподілити їх протягом тижня, тоді збалансоване харчування допоможе налагодити нормальний обмін речовин.

Мінуси миттєвих дієт

Існує кілька видів миттєвих дієт, які і справді дозволяють скинути кілька кілограм. Але кожна має мінуси. Так що застосовувати їх до свого організму варто на свій страх і ризик.

Фото: Getty Images

Сухе голодування

Простий, але небезпечний метод скидання зайвої ваги. Екстремали протягом трьох днів нічого не їдять і не п'ють. У цей час організм розщеплює власні жири на воду й поживні речовини. У період голодування той, хто худне, може відчувати слабкість, головний біль. Як будь-яка екстремальна дієта негативно впливає на травлення. Втрата ваги: 4-5 кг за 3 дні.

Водне голодування

Необхідно тільки пити воду в будь-якій кількості, але нічого не їсти. З такої дієти дуже складно виходити, можуть початися проблеми з травленням. Втрата ваги: 4 кг за 3 дні.

Дієта на соках

Найчастіше вибирають морквяно-яблучні соки. І не менш як півтора літра чистої негазованої води. Не підходить тим, у кого проблеми з травною системою та підвищена кислотність. Втрата ваги: 3-5 кг залежно від вихідної ваги.

Фото: Getty Images

Кефірна дієта

Це монодієта, яка передбачає вживання протягом кількох днів лише низькокалорійного кефіру. 1,5 літра кефіру ділять на п'ять порцій і випивають протягом дня. Втрата ваги: близько 5 кг. Але така монодієта шкідлива для організму, адже добова калорійність буде лише 600 ккал, що дуже мало. Не підходить тим, хто має підвищену кислотність.

Кавунова дієта

Кавун — корисна ягода, багата на магній і клітковину. Вживають його в розрахунку 1 кг кавунової м'якоті на 10 кг ваги. Однак така монодієта не підходить тим, у кого є захворювання нирок, гастрит, алергія. Втрата ваги: 3-4 кг.

Гіперпротеїнова дієта

Триденний раціон зводиться до вживання яєць і сиру, а також чистої негазованої води, дозволяється несолодкий зелений чай. Найбільш щадна моментальна дієта. Втрата ваги; близько 4 кг.

Кавово-шоколадна дієта

Голлівудська дієта, популяризована супермоделями. Але вона не підходить тим, у кого є серцево-судинні захворювання та інфекції ШКТ. Щоденний раціон складає три чашки кави та 100 грамів чорного шоколаду з високим вмістом какао (від 70%). У каву можна додати трохи кориці або ванілі. Втрата ваги: 5 кг.

Як худнути правильно

Дієтологи відзначають, що худнути треба поступово. Нормальне скидання ваги — до одного кілограма на тиждень, не більше 3 кілограмів на місяць. Тільки так відбувається повна перебудова організму. Чим швидше людина худне, тим складніше втримати результат і вкрай важко уникнути зривів, які так чи інакше спричиняють проблеми зі здоров'ям.

[ + – ] Миттєві дієти дають результат, але він недовговічний Фото: Фото: Gettyimages

Найбільш щадний спосіб схуднути — рахувати калорії. Це дає розуміння того, що ви їсте та наскільки це шкідливо. Завдяки лічильникам калорій можна зрозуміти, що навіть невинна чашка лате з печивом — це вже значно більше, ніж ви можете собі дозволити, бажаючи схуднути.

Харчуватися треба частинами, п'ять разів на день: три основні прийоми їжі та два ланчі. Раціон повинен бути повноцінним, включати білки, жири та вуглеводи. Оптимальне співвідношення: 30:20:50. Отримувати калорії треба з корисних продуктів. Мінімальна калорійність для того, хто худне, — 1200-1300 ккал на день.

І головне: худнучи, не варто уникати фізичної активності. Якщо немає часу на спортзал, варто просто більше ходити пішки або хоча б годину на день займатися йогою — це зміцнить м'язи та підтягне шкіру.

Не можна наїдатися на ніч. Останній прийом їжі має бути за дві години до передбачуваного сну. Якщо лягаєте о 23:00, то ще о 21:00 вечора можна перекусити.

Потрібно висипатися — 7-8 годин здорового сну необхідні.

І, худнучи, варто надихнутися прикладом королеви Єлизавети, яка багато років тримала ту саму вагу, дозволяючи собі надмірності. Вона не вживала свинину, картоплю, віддавала перевагу рибі та нежирному м'ясу, їла багато овочів, не пропускала прийомів їжі, той же традиційний англійський чай.

Нагадаємо, раніше Фокус писав комплекс порад про те, як привести себе до модельних параметрів за 30 днів. Секрет простий: здорове харчування, багато рідини та тренування.