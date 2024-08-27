Похудеть с фаст-фудом: диетолог рассказала, как сбросить лишние килограммы

Фитнес-гуру считает, что потеря веса не должна заключаться в том, чтобы лишить себя вкусной еды, хотя можно сэкономить более 500 калорий всего лишь с помощью нескольких простых замен.

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Фитнес-инструктор Рози Мэй считает, что сбросить лишние килограммы можно не отказываясь от любимых блюд. Для этого надо немного подкорректировать меню. Об этом пишет Mirror.

Женщина считает, что на самом деле питание в сетях фаст-фудов может помочь людям похудеть, если придерживаться нескольких простых правил.

"Я не надеюсь, что вы замените свой гамбургер с говядиной на обычный бургер с курицей. Чтобы похудеть, нужно иметь дефицит калорий", — сказала она.

Рози подчеркнула, что потеря веса не должна заключаться в том, чтобы лишить себя вкусной еды, хотя можно сэкономить более 500 калорий всего лишь с помощью нескольких простых замен.

Как худеть в McDonald's: правила

Фитнес-гуру говорит, что блюдо номер один для посетителей McDonald's — это большая картошка фри, две четверти фунта с сыром и большая полная кока-кола. В целом это блюдо содержит 1385 калорий, что для большинства людей является значительной долей ежедневных калорий.

Правило №1 — заменить колу на Coca-Cola Zero или диетическую, что позволит сэкономить 212 калорий.

Правило №2 — заменить большую порцию картофеля фри на коробку среднего размера. Как правило, большие порции содержат около 444 ккал, тогда как средняя картошка фри содержит 337 ккал — на 100 меньше.

Правило №3 — заменить двойной Quarter Pounder с сыром на двойной чизбургер. Это сэкономит более 500 калорий, но клиент все равно получит двойной чизбургер, картошку фри и напиток.

Советы Рози в сети получили положительные отзывы от пользователей. Люди стали сообщать, что правила действенны, и подались первыми результатами потери веса таким способом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, что эксперт по снижению расходов Джордон Кокс поделился своим простым методом, который позволяет экономить на еде в McDonald's благодаря "неограниченному трюку".