Схуднути з фаст-фудом: дієтологиня розповіла, як скинути зайві кілограми

Фітнес-гуру вважає, що втрата ваги не повинна полягати в тому, щоб позбавити себе смачної їжі, хоча можна заощадити більше 500 калорій лише за допомогою кількох простих замін.

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Фітнес-інструкторка Розі Мей вважає, що скинути зайві кілограми можна, не відмовляючись від улюблених страв. Для цього треба трішки підкорегувати меню. Про це пише Mirror.

Жінка вважає, що насправді харчування в мережах фаст-фудів може допомогти людям схуднути, якщо дотримуватися кількох простих правил.

"Я не сподіваюся, що ви заміните свій гамбургер з яловичиною на звичайний бургер з куркою. Щоб схуднути, потрібно мати дефіцит калорій", — сказала вона.

Розі підкреслила, що втрата ваги не повинна полягати в тому, щоб позбавити себе смачної їжі, хоча можна заощадити більше 500 калорій лише за допомогою кількох простих замін.

Як худнути у McDonald's: правила

Фітнес-гуру говорить, що страва номер один для відвідувачів McDonald's — це велика картопля фрі, дві чверті фунта з сиром і велика повна кока-кола. Загалом ця страва містить 1385 калорій, що для більшості людей є значною часткою щоденних калорій.

Правило №1 — замінити колу на Coca-Cola Zero або дієтичну, що дасть змогу заощадити 212 калорій.

Правило №2 — замінити велику порцію картоплі фрі на коробку середнього розміру. Як правило, великі порції містять приблизно 444 ккал, тоді як середня картопля фрі містить 337 ккал — на 100 менше.

Правило №3 — замінити подвійний Quarter Pounder із сиром на подвійний чізбургер. Це заощадить понад 500 калорій, але клієнт все одно отримає подвійний чізбургер, картоплю фрі та напій.

Поради Розі в мережі отримали схвальні відгуки від користувачів. Люди стали повідомляти, що правила дієві, і поділилися першими результатами втрати ваги у такий спосіб.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, що експерт зі зниження витрат Джордон Кокс поділився своїм простим методом, який дає змогу економити на їжі в McDonald's завдяки "необмеженому трюку".