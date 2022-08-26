Модельное тело за 30 дней. Комплекс советов и рацион питания

Такие преимущества, как улучшение здоровья, энергетический потенциал и контроль над стрессом, чрезвычайно важны, если быть до конца откровенными, главная причина, по которой мы хотим привести себя в форму, заключается в том, что мы просто хотим хорошо выглядеть в обтягивающей одежде.

Мы хотим иметь эффектное, здоровое и привлекательное тело, желаем чувствовать себя хорошо и восхищаться, когда смотрим на себя в зеркало и ловим мысли о том, что всерьез любуемся собственной внешностью.

Это тщеславие? Возможно, но это так! И это нормально. На самом деле это довольно хороший способ мотивировать себя что-то сделать, ведь забота о своем здоровье и сексуальный вид тела идут рука об руку. Поэтому, если вы хотите стать стройной, подтянутой и выглядеть достойно в нижнем белье, настало время обсудить стратегии для достижения целей. Об этом пишет annatargoniy.

Ухаживать за своим телом как модель

Возможность быть подтянутой женщиной или мужчиной, выглядящим как модель, начинается с понимания того, как ухаживать за своим телом.

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Если вы хотите иметь тело, как у модели, вам нужно всегда помнить о своей цели и стремиться к долгосрочным выгодам, а не к краткосрочным удовольствиям. Это означает, что когда, например, вы испытываете искушение нарушить диету и потянуться за этим шоколадным тортом, вы думаете так:

"Если я съем это сейчас, я буду счастлив минут пятнадцать и несчастен до конца дня".

Сначала вы можете чувствовать себя раздраженным, потому что вы меняете большую часть своей жизни, но если вы будете придерживаться этого алгоритма, вы адаптируетесь и увидите преимущества раньше, чем ожидали!

Иногда вы сдаетесь и съедаете пиццу, потому что вы на званом обеде, вы голодны, и она была прямо перед вами.

Или вы пропускаете тренировку, потому что вы устали.

Или, может быть, вы переживете кризис и фактически полностью испортите свой план и потерпите впечатляющее поражение.

И знаешь, что? Это отлично. Одна или даже дюжина ошибок не означает, что весь ваш прогресс был бессмысленным.

Единственный способ сделать все эти усилия бесполезными — сдаться и решить, что это просто не для вас или что это невозможно. Это не так вы точно сможете сделать это. У вас получится, просто нужно демонстрировать настойчивость.

Хорошо выглядеть — это постоянство. Пообещайте каждый день делать что-то хорошее для собственного тела, придерживайтесь своего плана, и вы легко добьетесь успеха!

Используйте эту диету для совершенствования тела

Если вы хотите иметь модельное тело, вам понадобится диета, которая соответствует вашим целям и ожиданиям от себя. Это может показаться трудным, но то, что мы едим, оказывает огромное влияние на то, как мы выглядим.

Несколько рекомендаций по диете для модельного тела, которые помогут вам:

Избегайте продуктов, вызывающих вздутие живота!

Вздутие живота может быстро заставить даже самого худого человека почувствовать, что он весит десять тонн. Это неудобно, заставляет вас чувствовать себя тяжелым и непривлекательным, но, к счастью, этого можно избежать.

Лучший способ уменьшить вздутие живота — избегать продуктов, богатых натрием, и молочных продуктов, особенно если вы собираетесь на пляж или в ближайшее время предстоит важное мероприятие.

Вот несколько простых советов, как избежать вздутия живота:

Избегайте соленых закусок

Без молочных продуктов

Пейте больше воды

Вместо этого старайтесь есть больше фруктов, овощей и нежирных белков.

Вам отлично подойдет нежирное мясо, такое как курица и рыба, а также множество других вариантов веганского белка.

Если вам хочется перекусить, попробуйте съесть что-нибудь вроде орехов, фруктов или арахисового масла вместо цельнозернового тоста. Мы рекомендуем вам вести дневник питания или установить приложение, такое как Google Fit, которое позволит вам отслеживать ежедневное потребление калорий.

Пейте больше жидкости

Обычная вода отлично может помочь ускорить ваш метаболизм, уменьшить вздутие живота и облегчить продолжительность тренировки.

Пейте больше простой жидкости, а если вам нужен дополнительный заряд антиоксидантов, обратите внимание на зеленый чай, который принесет огромную пользу для здоровья. Употребление зеленого чая поможет вам сбросить вес и сохранить кожу, волосы и ногти здоровыми.

Так почему бы не выпивать чашку или две каждый день?

Тренировка модельного тела – как проводить модельную тренировку

Чтобы получить модельное тело, вам придется заниматься спортом. К счастью, вы можете заниматься модельной тренировкой тела дома, на улице или в фитнес-центре.

Однако вы должны принимать во внимание, что даже базовая модельная тренировка будет довольно интенсивной.

Носите красивую спортивную одежду, чтобы мотивировать себя

Как говорилось выше, то, как вы выглядите, может быть отличным мотиватором. Это справедливо даже во время тренировки, когда вы все вспотели и у вас опухшее лицо.

Носите то, в чем вы чувствуете себя сильным, потому что очень трудно найти предлог, чтобы не тренироваться, когда вы носите хорошую компрессионную одежду или самую крутую женскую спортивную одежду!

То, что вы тренируетесь, не означает, что вы не можете играть с модой, особенно если это мотивирует вас! Леггинсы бренда Lapsa — идеальный доступный и модный вариант:

Заключительные мысли – шаги, которые нужно предпринять, чтобы получить тело модели:

Получение тела модели требует тяжелой работы и терпения. Вы должны очень хорошо относиться к своему телу и сохранять уверенность в себе, иначе вы никогда не достигнете своей цели.

Фото: Getty Images

Есть еще один маленький совет: фотографируйте себя в процессе

Вы видите себя каждый день, поэтому трудно заметить прогресс, если он не экстремальный. Но пока вы ждете своей цели, почему бы не фотографировать себя в конце каждого месяца?

Посмотрите, как эти сантиметры тают и уходят с вашей талии, и вам будет приятно узнать, что вы прогрессируете и на правильном пути.

Если вы воспользуетесь этими советами, велика вероятность, что вы сможете получить модельное тело, как вы хотите!